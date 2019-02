Groźny wypadek pod Warszawą. Zginął mężczyzna

We wtorek, 6 listopada w godzinach rannych ( ok. godz. 08:52) w miejscowości Krze Duże doszło do tragicznego wypadku. Z nieustalonych do tej pory przyczyn kierujący osobowym Oplem zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z Tirem. Na remontowanym odcinku drogi S 8 następuje zwężenie z czterech do dwóch pasów ruchu

"Samochód ciężarowy zatrzymał się na barierze oddzielającej pasy ruchu, a samochód osobowy znajdował się na jezdni. Kierowca samochodu ciężarowego opuścił kabinę samodzielnie i nie zgłaszał dolegliwości. W samochodzie osobowym, na fotelu kierowcy uwięziony był mężczyzna pozbawiony czynności życiowych. Zniszczenia pojazdu uniemożliwiały jego natychmiastową ewakuację lub podjęcie resuscytacji" - podał mł. bryg. Piotr Grzelecki.

Na miejsce natychmiast wysłano zespół ratowników i zabezpieczono miejsca zdarzenia. Uwięzionego mężczyznę udało się uwolnić za pomocą narzędzi hydraulicznych. Niestety kiedy na miejsce przybył drugi zespół ratowników, lekarz stwierdził zgon mężczyzny.