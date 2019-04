Grupa Archive obchodzi 25-lecie. Z tej okazji twórcy hitu "Again" odwiedzili Warszawę. Nowa płyta Archive pt. "25" już 10 maja [Fotogaleria]

1 kwietnia 2019 r. w gościnnych przestrzeniach Studio U22 w Warszawie pojawili się przedstawiciele brytyjskiego zespołu Archive, by porozmawiać o ćwierćwieczu swojej działalności artystycznej, a także o przygotowanej specjalnie na tę okazję kompilacji pt. „25”.

Reprezentanci zespołu Archive w osobach Dave’a Pena oraz Pollarda Berriera pojawili się w Studio już po godzinie 17, by na miejscu przeprowadzić kilka umówionych wcześniej wywiadów. Zaraz po nich artyści udali się do pomieszczenia odsłuchowego, gdzie czekała na nich wygodna kanapa, licznie zgromadzeni goście oraz dziennikarz muzyczny Michał Kirmuć, który był moderatorem całego spotkania. Głównym tematem dyskusji była zapowiadana na 10 maja 2019 r. kompilacja pt. „25”, która będzie podsumowaniem dwudziestopięcioletniej pracy artystycznej zespołu Archive.

To wyjątkowe wydawnictwo ukaże się nakładem połączonych sił Dangervisit/[PIAS] i będzie dostępne w różnych formatach: jako 6LP deluxe box set (w jego skład wejdą 43 utwory, w tym 8 nowych wcześniej nieopublikowanych; 10” EP; 7” singiel oraz kompozycje, które powstały w kolaboracji z innymi artystami, między innymi Band of Skulls czy Stevem Masonem. Do box setu dołączona będzie książka z aktualnymi i starymi wywiadami z członkami zespołu oraz zdjęcia pochodzące z prywatnych kolekcji kolektywu); 4CD box set (standardowe płyty CD wraz z kodem do ściągnięcia elektronicznych wersji utworów).

Wspomniane powyżej 8 nowych utworów Brytyjczycy przywieźli ze sobą do Polski, dzięki czemu publiczność zgromadzona w Studio U22 miała okazję usłyszeć je długo przed oficjalną premierą. To nie był jednak koniec niespodzianek. Po części oficjalnej rozpoczął się krótki panel dyskusyjny, podczas którego każdy z uczestników miał okazję zadać pytanie członkom Archive. Po spotkaniu Dave z Pollardem chętnie pozowali do selfie i rozdawali autografy.

Wydarzenie, na które przybyło liczne grono mediów, fanów oraz zgromadzonych gości, zostało zrealizowane w ramach inicjatywy ZPAV – „Piątki z Nową Muzyką”.

Spotkanie z grupą Tulia w Studio U22