Paulina Kut, kontrowersyjna i charyzmatyczna wokalistka, na co dzień jest osobą nieśmiałą. Scena i kamera zmieniają ją w psychodeliczną postać.

Adam Nergal Darski został przez grupę Dollz zaproszony do udziału w nagraniu wideoklipu. - To on nabił nam oglądalność - opowiada Maciej Pawełczyk.

Paulina i Maciej wystąpili w tym roku na festiwalu Opole 2018 oraz podczas imprezy RockBlu w Przywidzu m.in. obok grup: Cochisce, Pawła Małaszyńskiego, Wandy i Bandy, Małgorzaty Ostrowskiej.