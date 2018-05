Jak wskazują badania, przeprowadzone przez CBOS-u, statystyczny Polak co roku wydaje na gry hazardowe około 223 zł, a wygrywa – 103 zł. Jak więc widać o wielkie wygrane nie jest wcale łatwo, a korzystna jest już nawet sytuacja, w której przeznaczone na gry losowe pieniądze się zwracają. Czasami jednak loterie, automaty czy zakłady bukmacherskie mogą przynieść szczęśliwcom naprawdę wielkie wygrane.



W naszym kraju wśród gier losowych najpopularniejsze są te organizowane przez Totalizator Sportowy – jak podaje CBOS, bierze w nich udział ponad 40% ogółu polskich graczy. Największe pieniądze wygrać można w sztandarowej loterii Totalizatora, czyli Lotto, w którym typuje się 6 z 49 liczb. – Z 49 liczb 6 cyfr można wybrać na nieco ponad 13 mln sposobów. To oznacza, że szansa, że wybierzemy tę właśnie jedną jedyną „szóstkę” jest mniejsza niż jedna trzynastomilionowa. To naprawdę bardzo mało – mówiła w TVN24 BiS prof. Honorata Sosnowska z Katedry Matematyki i Ekonomii Matematycznej w Szkole Głównej Handlowej. Wielkie wygrane, będące zazwyczaj efektem tzw. kumulacji, jednak się zdarzają. 16 marca 2017 r. gracz ze Skrzyszowa wzbogacił się o 36,72 mln zł, 22 sierpnia 2015 r. osoba z Ziębic wygrała 35,23 mln zł, zaś 9 lutego 2012 r. gracz z Gdyni zgarnął 33,78 mln zł.



W porównaniu do wygranych zza Oceanu kwoty te nie robią jednak wrażenia. Amerykanie biorą udział w dwóch największych tamtejszych loteriach liczbowych: PowerBall (typuje się pięć liczb z przedziału 1-59 oraz jedną z przedziału 1-35) i Mega Millions (pięć liczb z przedziału 1-7 oraz jeden tzw. MegaBall Number z przedziału 1-25). Najwyższa wygrana w historii PowerBall, będąca jednocześnie rekordową wygraną na świecie, padła 23 sierpnia 2017 r. Gracz ze stanu Massachusetts zgarnął wówczas 758,7 mln dolarów.



Poker, automaty, zakłady bukmacherskie – wielka kasa do wzięcia



Wielkie wygrane zdarzają się również w innych grach hazardowych, jednak niekiedy nie są one wyłącznie wynikiem szczęścia, ale również wiedzy oraz umiejętności. Tak jest chociażby w przypadku pokera. Największą jednorazową wygraną w turnieju pokerowym zanotował w 2012 r. Antonio Esfandiari, który podczas World Series of Poker w Las Vegas zarobił 17,3 mln dolarów. Sam Trickett, zdobywca drugiego miejsca w tym samym turnieju, wygrał wówczas 10 mln dolarów. Duże pieniądze można zdobyć również w turniejach pokera online. W kultowym wśród miłośników tej gry turnieju PokerStars World Championship of Online Poker w 2007 r. najwyższa wygrana wyniosła 700 tys. dolarów.



Bardzo popularną odmianą gier hazardowych są zakłady bukmacherskie – tu również padają wygrane, od których może się zakręcić w głowie. W Polsce swego czasu głośno było o graczu, który obstawił w jednej z firm 37 podobnych zakładów na łączną kwotę 18 tys. zł i zgarnął dzięki temu… ponad 330 tys. zł. W 2008 r. osoba z Kielc za 0,5 zł obstawiła dziewięć zdarzeń z polskiej I i II ligi piłki nożnej, wygrywając ponad 189 tys. Zł (więcej o wygranych zakładach sportowych przeczytasz tu: www.legalsport.pl/ciekawostki/wielkie-wygrane-w-bukmacherskich-zakladach-pilkarskich ) Bardzo interesujące są również przypadki z Wielkiej Brytanii. W 2011 r. pewien mężczyzna za 85 centów obstawił u jednego z tamtejszych bukmacherów kupon akumulowany o łącznym kursie 683738:1 i wzbogacił się o ponad 585 tys. funtów. Z kolei 59-letnia Brytyjka, która kompletnie nie znała się na futbolu, przez sześć lat co tydzień obstawiała za 1 funta kupon na dwanaście meczów piłkarskich, kierując się tym, czy dana drużyna… miała ładnie brzmiącą nazwę. W końcu uśmiechnęło się do niej szczęście i wygrała ponad 575 tys. funtów.



Choć zdaniem wielu ekspertów najtrudniej jest wygrać konkretne sumy na automatach, to jednak i tu trafiają się wyjątkowe przypadki. Jednym z nich jest bez wątpienia Amerykanin Elmer Sherwin. Najpierw w 1989 r. wygrał on w jackpota 5 mln dolarów, a w 2005 r. – gdy liczył sobie już 92 lata – aż 21 mln dolarów! Część tych pieniędzy od razu przeznaczył na pomoc osobom poszkodowanym przez huragan Katrina. W Polsce najwyższa wygrana na automatach padła w 2011 r. w kasynie w hotelu Marriott w Warszawie. Gracz wzbogacił się wówczas o… 1,7 mln zł.



