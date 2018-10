Guru projektowania hoteli w Polsce

Założyciel londyńskiego Blacksheep Studio, projektant hoteli Tim Mutton zdradzi polskim inwestorom co jego zdaniem jest najważniejsze obecnie dla inwestowania na tym rynku. „Sukces w hotelarstwie to wynik strategicznego i świadomego spojrzenia na ten przemysł połączony z pasją do naturalnego pragnienia wyróżnienia się - uważa Mutton.

Wizyta Muttona w Polsce powiązana jest z XV Forum Hotelowym, które odbędzie się w najbliższy piątek 12 października w warszawskim hotelu InterContinental. „Jest to jeden z najbardziej wyróżniających się i rozchwytywanych projektantów hoteli na świecie, autor projektów restauracji Jamiego Oliviera, Gordona Ramseya, wnętrz hoteli Ritz Carlton i Fairmont, a w Polsce obiektów z sieci hoteli Puro" - dodaje Zbigniew Bugaj z Instytutu Rynku Hotelarskiego, organizator wydarzenia.

Podczas Forum także prelekcje dotyczące wyników hoteli w roku ubiegłym, dyskusje na temat tendencji w zmieniającym się modelu konsumpcji w polskim społeczeństwie mających wpływ na wypoczynek, finansowania inwestycji hotelowych. Forum to tradycyjnie platforma wymiany doświadczeń. Więcej na www.irh.pl