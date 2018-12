Gwiazdy polskiego sportu rozebrały się w szczytnym celu. Wśród nich znany pięściarz

Projekt powstał z myślą o motywowaniu innych za pośrednictwem sztuki oraz młodzieży, reprezentującej barwy narodowe do osiągania lepszych wyników sportowych. Sprzedaż kalendarza ma umożliwić zakup obuwia, odzieży oraz sprzętu sportowego dla młodych sportowców do 18. roku życia.

Czy sportsmenkom przystoi się rozbierać nawet dla celów charytatywnych? Odpowiedzi są sprzeczne. Większość jednak doceniała wysmakowane zdjęcia i właśnie charytatywny cel. O kalendarzu zrobiło się głośno - a nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że to najlepsza reklama.

Fotografie opowiadają historię ludzi aktywnych, zawodowych sportowców jak i amatorów. Na fotografiach można odnaleźć opowieści o przebytej wędrówce bohaterów do momentu, w którym powstały fotografie. Nieretuszowane zdjęcia ukazują blizny, zadrapania, ślady po złamaniach i nieopalone fragmenty ciała, powstałe podczas wielu godzin treningów, zmuszają do refleksji! Zdjęcia ukazują wolę walki, skupienie i niezłomny charakter każdego sportowca.

W kalendarzu wzięli udział reprezentanci różnych narodowości. Projekt stał się rozpoznawalny w świecie, co daje powody do dumy. Kalendarz został wydany w dwóch wersjach: ze zdjęciami sylwetek damskich oraz męskich. Wbrew pozorom dla kobiet trenujących, to właśnie kalendarz z kobiecymi historiami sportowymi stanowi największą motywację. Statystyki pokazują, że kobieca wersja kalendarza jest najczęstszym wyborem pań.

Jest to też pierwszy projekt skierowany do osób aktywnych. W środku znajduje się mnóstwo tabel umożliwiających kontrolę własnych postępów, miejscem na zapiski i badania profilaktyczne. Na ostatnich stronach zostały również umieszczone instrukcje, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy.

Osoba uprawiająca sport, profesjonalnie czy też amatorsko znajdzie w kalendarzu coś dla siebie. Strona internetowa funduszu znajduje się pod adresem www.sportcalendar.org. Oprócz samych kalendarzy można również kupić powiększone fotografie czy inne produkty związane z projektem. Wszystkie informacje znajdują się na fanpag’u i stronie internetowej funduszu.

Kalendarz w krótkim czasie został doceniony przez światowe media, jak Brytyjski Daily Mail czy Niemiecki Bild.

