Tunel Wisłostrady od dawna uchodzi za jedno z najgłośniejszych miejsc w całej Warszawie - gdy jeszcze funkcjonował tam przystanek autobusowy, pasażerowie czekali na schodach, by choć trochę uciec od ogłuszającego huku. Teraz przeprowadzono badania, z których wynika, że w tunelu natężenie hałasu jest na poziomie 94,6 decybela - mniej więcej tyle, ile emituje motocykl bez tłumika czy startujący samolot. Ciąg dalszy tekstu poniżej.

Aby lepiej wyobrazić sobie hałas w tunelu Wisłostrady, warto porównać go do innych głośnych dźwięków - pracujący odkurzacz to około 60 decybeli, motocykl bez tłumika hałasuje na poziomie 100 decybeli, a pracująca piła łańcuchowa generuje hałas na poziomie około 110 decybeli. Bliski wybuch petardy to około 160 decybeli. Wisłostrada z wynikiem około 95 decybeli (co ważne - emitowanych nieustannie) znajduje się w tym rankingu bardzo wysoko.Jak podkreślają eksperci, przebywanie w takim hałasie nawet przez pół godziny może być szkodliwe dla zdrowia. Nie może dziwić więc, że na znajdującym się w tunelu Wisłostrady przystanku nikt nie chciał czekać na autobus.