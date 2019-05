Hale Mirowskie do remontu. Spółdzielnia i deweloper chcą połączyć zabytkowe hale. Co będzie w środku?

Jaki jest plan na Hale Mirowskie? - Na pewno Spółdzielnia stoi na stanowisku, że handel będzie jednym z filarów tego przedsięwzięcia. Trzeba go jednak rozwinąć np. o punkty gastronomiczne - dodaje Szczepański. Konieczne - zdaniem dewelopera - jest również uporządkowanie tego terenu tak, by stał się wizytówką dzielnicy. Miejsce ma jednak dalej pozostać lokalnym centrum, z małymi i tanimi sklepikami, a także żywnością wyższej jakości, od lokalnych producentów.

- Od lat toczy się dyskusja dotycząca Hali Gwardii. Miasto będzie musiało zmierzyć się z tematem. My mówimy, że jesteśmy gotowi przystąpić do całego obszaru, [Hal Mirowskich - red.] jeśli miasto w ogóle wystąpi z takim planem - mówi nam Rafał Szczepański, wiceprezes BBI Development. Przyznaje, że teraz piłeczka jest po stronie miasta. Warszawa, jeśli chciałby przeprowadzić remont, musiałaby ogłosić przetarg. BBI na pewno by w nim wystartował.

Co czeka Hale Mirowskie?

Hale Mirowskie to kompleks składający się z dwóch bliźniaczych budynków. Bliżej ulicy Jana Pawła II znajduje się hala zachodnia (Mirowska) należąca do spółdzielni. Drugą, wschodnią halą (Gwardii), zarządza miasto. Urzędnicy nie ukrywali, że potrzebny byłby remont, ale na razie nie było na to środków. Mimo to, wykorzystując potencjał miejsca, w każdy weekend w Hali Gwardii stawiane są punkty gastronomiczne.

Spółdzielcy razem z deweloperem chcieliby „funkcjonalnie i estetycznie” powiązać obie hale. - Jesteśmy zainteresowani przywróceniem niekwestionowanemu symbolowi Mirowa, jakim są bliźniacze hale handlowe, znaczenia, jakie zostało im nadane przez ich budowniczych na przełomie XIX i XX wieku. Naszym zamiarem byłoby stworzenie kompleksu o charakterze komercyjno - kulturalnym, z zachowaniem jego indywidualności, pierwotnej estetyki – mówi Anna Tylkowska, prezes Spółdzielni Społem.

Deweloper miałby się zająć całym procesem inwestycyjnym, a później komercjalizacją. BBI zobowiązało się do przygotowania projektu i sfinansowania remontu. W imieniu spółdzielni będzie również negocjować z miastem. Co na to urzędnicy? Zapytany przez nas Kamil Dąbrowa, rzecznik ratusza, nic nie wie o sprawie. Swoje zapytanie przesłaliśmy do sztabu prasowego, który obiecał sprawdzić jak w tym momencie wygląda sprawa Hali Gwardii.

Jak tłumaczą przedstawiciele dewelopera, list intencyjny to dopiero początek współpracy. W kolejnych miesiącach ustalone mają zostać szczegóły remontu. - Naszą intencją jest kompleksowa współpraca ze Społem, przy realizacji koncepcji dotyczących zagospodarowania Hali Gwardii oraz terenów doń przyległych, w sposób umożliwiający funkcjonalne i estetyczne powiązanie Hali Gwardii z Halą Mirowską - tłumaczy wiceprezes BBI Development, Rafał Szczepański. - Dwie hale powinny tworzyć przestrzeń zintegrowaną z najbliższym otoczeniem, nieustannie dostosowującą się do potrzeb mieszkańców Warszawy - dodaje prezes firmy, Michał Skotnicki.