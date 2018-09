Hamleys Warszawa. Odwiedziliśmy słynny sklep z zabawkami i graliśmy w każdą grę [ZDJĘCIA, WIDEO]

Pierwszy sklep Hamleys powstał w XVIII wieku w Wielkiej Brytanii z inicjatywy Williama Hamley'a. Niewielu wie, ale na początku nazywał się Arką Noego i mieścił się przy 231 High Holborn w Londynie. Niestety sklep spłonął podczas pożaru. To nie ugasiło jednak zapału jego pomysłodawcy, który przeniósł biznes kilka adresów dalej. Kultowy Hamleys, przy 200 Regent Street został otwarty w 1881 roku. Pomimo bombardowań podczas II wojny światowej sklep nie przerwał działalności i stoi w Londynie do dziś wciąż na tej samej ulicy będąc atrakcją turystyczną odwiedzaną co roku przez kilka milionów osób.

Hamleys słynął niegdyś z importowanych lalek, samochodów, kolejek i zestawów dla młodych naukowców. I co ciekawe, część z ówczesnych zabawek wciąż można znaleźć na sklepowych półkach. Należą do nich na przykład magiczne balony, które możemy sporządzić sami z wybranych kolorów.

Jeśli chodzi o pierwszy sklep brytyjskiej sieci w Polsce - pojawił się on w Warszawie, w Galerii Północnej. Na miejscu czekają na nas zabawki podzielone na tematyczne kolekcje, które zmieniają się wraz z modą. Poza tym, mali i duzi klienci, mogą przetestować produkty "na własnej skórze". W sklepie znajdziemy na przykład wodną zabawkę, dzięki której urządzimy wyścigi drewnianych łódek albo tor samochodowy, na którym pościgamy się z kolegami. W Hamleysie czeka też na nas wielkie pianino, gadające drzewo czy magiczny labirynt luster. Niektóre atrakcje są jednak za dodatkową opłatą, o czym więcej opowiedzieliśmy w wideo poniżej.

Na spacer po królestwie zabawek zabrał nas Wojciech Sznurkowski, Business Development Manager Hamleys w Polsce. Zobaczcie na naszym filmie, co czeka na Was w środku: