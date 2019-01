Hanna Gronkiewicz-Waltz i Jerzy Owsiak pozwą TVP. Była prezydent Warszawy i prezes WOŚP oburzeni animacją wyemitowaną w telewizji publicznej

W niedzielę na antenie Radia ZET Hanna Gronkiewicz-Waltz oznajmiła, że pozwie telewizję publiczną.

Na pewno nie puszczę tego płazem. Jako prezydent nie miałam czasu na chodzenie do sądu, teraz mam go trochę więcej. To [animacja Barbary Pieli – przyp. red.] jest za mocne, ma wyraźne oznaki oszczerstwa, pomówienia i zniesławienia.