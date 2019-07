Hanna Gronkiewicz-Waltz ma nową pracę. W Brukseli będzie odpowiadać jedną z pięciu misji. Do dyspozycji budżet: 100 miliardów euro!

Była prezydent Warszawy ma nową fuchę. W kolejnej kadencji Parlamentu Europejskiego będzie doradzać Komisji Europejskiej. Stanie na czele specjalnej misji ds. neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast. W skrócie będzie zajmować się tym, co szumnie zwane jest "smart city". Hanna Gronkiewicz-Waltz będzie zajmować się badaniami w zakresie m.in ograniczania CO2 w miastach.

Hannę Gronkiewicz-Waltz do swojego zespołu włączył Carlos Modeas, komisarz ds. badań, nauki i innowacji. - Jestem podekscytowany widząc mobilizację tak znanych osób, które pomogą nam rozwiązać największe wyzwania naszego pokolenia poprzez misje badawcze i innowacyjne - stwierdził Modeas. Przyznał również, że misje badawcze są inspirowane amerykańskim programem Apollo 11, który zakończył się wysłaniem człowieka na księżyc.

Czy była prezydent Warszawy będzie zajmować się przełomowymi rozwiązaniami dla europejskich miast? Jedno jest pewne, HGW będzie miała dostęp do dużych pieniędzy. Program badań "Horizon Europe" do którego zalicza się misja kierowana przez Gronkiewicz-Waltz oraz cztery inne, podobne misje, będą korzystać z budżetu w wysokości 100 mld euro (w latach 2021-2027). W ramach prac byłej prezydent Warszawy podlegać będzie jej 14 ekspertów z różnych dziedzin. Pełny skład poznamy do końca lipca.