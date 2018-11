Hanna Gronkiewicz-Waltz otrzyma dużą odprawę. 16 listopada zakończy się jej 12-letnia kadencja

Prezydent Warszawy zarabiała przez ostatnie lata 12 280 złotych miesięcznie. Nie jest to nawet połowa najwyższej pensji w ratuszu. Hanna Gronkiewicz-Waltz otrzymywała wynagrodzenie podobne do burmistrzów poszczególnych dzielnic. Ci inkasują miesięcznie od 11,6 do 12,3 tys. złotych.

Samorządowcy, którzy w wyborach samorządowych nie ubiegali się o reelekcję, po wygaśnięciu mandatu otrzymają odprawę. Jak wysoką? Będzie to trzykrotność ich wynagrodzenia oraz ewentualny ekwiwalent za niewykorzystane dni urlopowe. Hanna Gronkiewicz-Waltz może zatem liczyć na niemal 40 tys. zł odprawy.

Na stanowisku prezydenta stolicy, ustępującą prezydent zastąpi Rafał Trzaskowski, który w październikowych wyborach samorządowych uzyskał rekordowe poparcie. Głosowało na niego ponad pół miliona mieszkańców stolicy. Zaprzysiężenie nowego prezydenta zaplanowane jest na 22 października.

Trzaskowski, podobnie jak Gronkiewicz-Waltz, będzie musiał pogodzić się z tym, że jego zastępcy, będą zarabiali dużo więcej od niego. Zarząd miasta to także wiceprezydenci, sekretarz oraz skarbnik. Ta ostatnia funkcja jest najlepiej opłacana. Osoba trzymająca pieczę nad stołecznymi finansami inkasuje aż 27 tys. zł. Sekretarz może liczyć na 21 tys. zł, a zastępcy około 23 tys. złotych. Jednym z wiceprezydentów w nowym ratuszu będzie Paweł Rabiej.