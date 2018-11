Healthy Store. Kawiarnia Anny Lewandowskiej wystartowała na Wilanowie

Pierwsza kawiarnia Healthy Store działa już na ulicy Klimczaka na warszawskim Wilanowie. Znajdziemy w niej produkty z oferty Foods by Ann, a więc zdrowe przekąski, sygnowane nazwiskiem Lewandowskiej. Oprócz tego, kawiarnia oferuje także wybór deserów, napojów gorących, sałatek i śniadań, serwowanych zarówno na ciepło, jak i na zimno.

– Start projektu to nasza odpowiedź na aktualną potrzebę rynku. Cieszymy się, że produkty z naszego portfolio oraz nowe propozycje dedykowane temu projektowi trafią do szerokiego grona konsumentów. Chcemy także, aby nasze Healthy Store’y stały się miejscem, w którym konsumenci będą mogli zakupić nasze produkty oraz zjeść coś zdrowego i oderwać się od pędu codziennego życia – mówi Karol Błaszczyk, współzałożyciel Foods by Ann.