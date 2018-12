Hipersoniczny pocisk Putina poradzi sobie z systemami antyrakietowymi

Mariah Carey z rekordem Spotify. Ponad 10 mln odtworzeń

Świąteczny przebój amerykańskiej wokalistki Mariah Carey "All I Want For Christmas is You" z 1994 r. został rekordzistą serwisu streamingowego Spotify. 24 grudnia piosenka została odtworzona w serwisie ponad 10,8 mln razy. Poprzedni rekord należał do utworu "Sad!" XXXTentacion – ...