HIPOKRATES MAZOWSZA 2019. Na kogo warto oddawać głosy w plebiscycie?

Rozpoczynamy plebiscyt Hipokrates Mazowsza, w którym wybierzemy najlepszych lekarzy, pielęgniarki i placówki medyczne w naszym województwie. Pani zdaniem - czym powinniśmy się kierować oddając głosy na poszczególnych kandydatów?

Na Mazowszu mamy wielu znakomitych, a nawet wybitnych lekarzy. Wielu z nich to eksperci w bardzo wąskich, niszowych dziedzinach. To właśnie tu działają też jedne z najlepszych placówek służby zdrowia. Jednym słowem mamy kogo doceniać. Jednak leczenie to także relacja z pacjentem, empatia, umiejętność mówienia i słuchania. To wszystko jest niezwykle ważne dla pacjentów. I domyślam się, że ten aspekt głosujący również będą brać pod uwagę.

Czym powinna charakteryzować się najbardziej przyjazna placówka służby zdrowia? ​

Niestety, placówki służby zdrowia mimo szczerych chęci, znakomitego zespołu nie zawsze mogą sprostać oczekiwaniom pacjentów. Zbyt niskie finansowanie w ramach NFZ i związany z tym brak specjalistów to tylko te najważniejsze problemy. Samorząd województwa wielokrotnie – również na ostatnim majowym sejmiku – apelował do strony rządowej o zwiększenie puli środków dla mazowieckich szpitali. Jak łatwo się domyśleć, zarządzanie szpitalem w takiej sytuacji nie jest łatwe.Przekazaliśmy przez 20 lat istnienia samorządu województwa prawie 2,3 mld zł na rozbudowę, modernizację lub wyposażenie w specjalistyczny sprzęt naszych szpitali. I nie mam wątpliwości, że to środki, które pozwoliły lepiej działać tym placówkom, nierzadko ułatwiły diagnozę czy usprawniły przebieg operacji. Słowem – pomogły uratować komuś zdrowie i życie. A odpowiadając na Pani pytanie – najbardziej przyjazna placówka ochrony zdrowia to taka, która każdą inwestycję i decyzję dotyczącą funkcjonowania, usług czy oferty podejmuje z myślą o pacjentach. Bo to oni są najważniejsi.