Niektórzy są zdania, że historia uczy, iż jeszcze nigdy nikogo niczego nie nauczyła. Nie podzielamy tego zdania. Fundacja Ośrodka KARTA zajmująca się dokumentowaniem i upowszechnianiem historii najnowszej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku oraz prowadzona przezeń księgarnia to miejsca, w których historia jest wiecznie żywa i uczy, że najważniejsze jest zadanie sobie trudu poznania faktów. Docieranie do prawdy historycznej możliwe jest na wiele sposobów. Nie każdy ciekaw dziejów swojego kraju czy kontynentu ma możliwość albo czas przeglądać dokumenty archiwalne, docierać samodzielnie do źródeł czy osobiście kontaktować się ze świadkami bądź uczestnikami wydarzeń historycznych. Na szczęście mamy do dyspozycji literaturę faktu określaną też mianem non-fiction. Pod tym oksymoronicznym hasłem kryją się formy literackie, które przedstawiają autentyczne postacie i wydarzenia – reportaże, dzienniki, pamiętniki, biografie czy wywiady. Zgłębiając rzetelnie napisaną i zredagowaną literaturę faktu, mamy szansę maksymalnie zbliżyć się do ludzi i zdarzeń widzianych z możliwie bliskiej perspektywy kogoś, kto swój talent i zmysł obserwacyjny postanowił wykorzystać w celu przybliżenia przyszłym pokoleniom newralgicznych punktów życia społecznego, decydujących o losach wojen bitwach czy ludziach, bez których nasza współczesność nie wyglądałaby tak, jak wygląda.

Historię piszą ludzie

Księgarnia Karta

Wśród najbardziej pasjonujących przykładówwymienić by należało także. Wraz ztworzą one zupełnie unikatową konstelację gatunków non-fiction. To najbardziej osobiste, subiektywne i nasycone emocjami teksty, dzięki którym stajemy się niemal współuczestnikami zdarzeń historycznych. To ludzie piszą historię, to ludzie tworzą historię, to ludzie są podmiotami historii. Im więcej punktów widzenia poznamy, tym większa nadzieja, że wyrobimy sobie własny pogląd na zdarzenia historyczne i nie będziemy myśleć wyłącznie szkolnymi kategoriami: przyczyny, przebieg, skutki. Że uświadomimy sobie, iż za każdą decyzją kryje się człowiek, konkretna postać, targana emocjami i namiętnościami. Że nawet wytrawny strateg nie realizuje się jako człowiek wyłącznie na polu bitwy.porywających reportaży czynajwybitniejszych dowódców, pamiętniki „zwykłych szarych ludzi”, listy pisane w obliczu nieustannego zagrożenia życia… - po ileż tekstów można sięgnąć, żeby tylko wydobyć historię z otchłani szkolnych przedmiotów, które chciało się zakuć, zdać i zapomnieć. Prawdziwy wielbiciel historii nie ustaje w poszukiwaniu wciąż nowych informacji. Nie oczekuje interpretacji – oczekuje faktów podanych z pierwszej ręki. Nie oczekuje stronniczości – oczekuje pola dla własnej refleksji.Obok świadectw indywidualnych w Księgarni Karta znajdziecie Państwo książki historyczne stanowiące kompozycję tekstów źródłowych, złożone z fragmentów wielu osobistych zapisów i dokumentów tamtego czasu – zbiorowe, dające szansę spojrzeć na proces historyczny oczami wielu świadków. To naprawdę bezcenne źródła informacji, pomagające uchwycić wielowymiarowość procesów dziejowych oraz wielość punktów widzenia na każde zdarzenie. Literatura faktu nigdy nie pozostawia nas obojętnymi. Bez względu na to czy mamy do czynienia z autorami o nazwiskach znanych i uznanych (Klukowski, von Lehndorff, Römer, Zawieyski, Niezabitowska) czy też autorami nie aspirującymi do żadnych zaszczytnych tytułów, historia widziana oczami jej uczestników jest zawsze inna niż widziana oczami badaczy. Sięgając po książki wydawnictwa Karta, sięgamy po teksty, które mogą zmienić nasze postrzeganie świata, poszerzyć horyzonty, wyczulić zmysły na niuanse. Literatura faktu to jedyny w swoim rodzaju dział literatury – fenomenalny językowo, ale równocześnie jak najdalszy od literackiej fikcji. To karty, na których zapisano świadectwa ludzi na własnej skórze doświadczających historycznych zawirowań, rewolucji, wojen… Ludzi tworzących historię.