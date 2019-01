Historyczna ulica znika z mapy Warszawy. Mieszkańcy Żoliborza protestują

Ulica czy alejka?

Powodem, dla którego MBGiK postanowiło usunąć ulicę Harcerską z mapy Warszawy jest fakt, iż ta właściwie pełni jedynie funkcję parkowej alejki, a nie pełnoprawnej ulicy. Mimo to, rdzenni mieszkańcy Żoliborza doskonale pamiętają o Harcerskiej, a pomysł usunięcia jest przez nich otwarcie krytykowany. Harcerską powołano do życia w latach 20. ubiegłego wieku. Po dziś dzień jest miejscem często uczęszczanym przez warszawiaków. Długa na 250 metrów Harcerska to tzw. ciąg pieszo-rowerowy przebiegający przez Park Żołnierzy Żywiciela.

Protest mieszkańców

Sprawę usunięcia ulicy Harcerskiej pod lupę wzięli reporterzy Radia dla Ciebie. Na ich antenie przysłuchiwać się mogliśmy rozmowom z mieszkańcami Żoliborza. Ich zdaniem usunięcie Harcerskiej z mapy Warszawy to kompletne nieporozumienie. - To jest głupi pomysł. Nie wiem kto to wymyślił - przedstawia swoje stanowisko jeden z mieszkańców. Z kolei inna sąsiadka wskazuje, że to brak poszanowania dla historii. Żoliborz po prostu przyzwyczaił się do istnienia tej ulicy, a tego typu zmiany nie mają dla miejscowych większego sensu.