Historyczne znalezisko pod Warszawą. W przydomowym ogródku odnaleziono ludzkie szczątki

Mieszkaniec Żukowa w gminie Sochaczew we wrześniu zgłosił na policji fakt odnalezienia na terenie posesji ludzkich szczątków. Znalezione przy szczątkach przedmioty i elementy umundurowania - pas, odznaczenie wojskowe Krzyż Żelazny, ładownice, guziki - wskazują, że należą one prawdopodobnie do niemieckiego żołnierza, który zginął w wyniku działań wojennych prowadzonych na terenie powiatu sochaczewskiego.

Przy szczątkach odnaleziono również portfel, co być może pozwoli na pełną identyfikację - informuje mł. asp. Agnieszka Dzik, rzeczniczka prasowa komendy policji w Sochaczewie.

Duża wartość historyczna znaleziska

Policjanci o znalezisku poinformowali również Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Archeolodzy i kustosz pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie przeprowadzą badania i ekshumację szczątków. Po ich zakończeniu żołnierz zostanie pochowany na cmentarzu. Znalezione przy szczątkach przedmioty zostały przekazane do konserwacji pracownikom muzeum.

Szczątki żołnierza i znalezione przy nim przedmioty mają dużą wartość historyczną. Miejsce, w którym zostały odnalezione, było w czasie I wojny światowej terenem frontu walk o Sochaczew. Znalezisko z pewnością pozwoli przybliżyć wydarzenia tamtego okresu i działań wojennych, które toczyły się na ziemi sochaczewskiej.