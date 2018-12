Hit transferowy w PlusLidze. Bartosz Kurek zawodnikiem ONICO Warszawa!

30-letni atakujący ma za sobą najlepszy sezon w karierze, w którym to poprowadził reprezentację Polski do obrony tytułu Mistrzów Świata i został wybrany MVP mundialu rozgrywanego we Włoszech i Bułgarii. Wcześniej Bartosz Kurek zdobył też m.in. Mistrzostwo Europy 2009 i reprezentował "biało-czerwonych" na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie oraz Rio de Janeiro. Urodzony w Wałbrzychu siatkarz rozegrał w kadrze ponad 200 meczów, ma 205 cm wzrostu.

- Cieszymy się, że siatkarz tej klasy dołącza do naszego zespołu. Nie chcieliśmy dopuścić do tego, żeby zawodnik pokroju Bartosza Kurka wyjeżdżał z Polski i decyzją zarządu to się udało. O jego wartości sportowej nie muszę się nawet wypowiadać, najlepiej świadczą o niej ostatnie występy Bartka na Mistrzostwach Świata we Włoszech i Bułgarii, a później także w Stoczni Szczecin. Ten transfer jest też potwierdzeniem tego, że ONICO Warszawa ma duże aspiracje i zamierza walczyć o najwyższe cele - powiedział prezes stołecznego klubu, Piotr Gacek.

W klubowej karierze Bartosz Kurek występował w wielu polskich i zagranicznych klubach. Na swoim koncie ma m.in. trzy tytuły Mistrza Polski w barwach PGE Skry Bełchatów, występy w finałach Ligi Mistrzów i Klubowych Mistrzostw Świata czy Mistrzostwo Włoch jako zawodnik Lube Banca Macerata. Reprezentował też Dinamo Moskwa czy turecki Ziraat Bankasu. Na liście jego indywidualnych osiągnięć znajdziemy też tytuły najlepszego punktującego Ligi Światowej 2011 i MVP tego turnieju z roku 2012.

Bartosz Kurek został odznaczony Krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2018). W obecnym sezonie PlusLigi nowy atakujący w zespole Stephane'a Antigi zdobył 146 punktów w ośmiu meczach. Składa się na to osiem asów serwisowych, 17 bloków i 121 punktów z ataku, w którym zanotował ponad 50% skuteczność. W barwach ONICO Warszawa Kurek będzie występował z numerem 12.

Za informacją prasową

