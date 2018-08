Holi Party, czyli kolorowy zawrót głowy. Finałowa edycja "święta kolorów" odbędzie się nad Wisłą

Holi Party to impreza, podczas której uczestnicy obsypują się kolorowymi proszkami. Rytuał przywędrował do nas z Indii i cieszy się ogromnym zainteresowaniem w całej Europie. W sobotę, 25 sierpnia, przy moście Poniatowskiego (MOSiR Poranki i Wieczory) odbędzie się finałowa edycja kolorowe imprezy.

- Zbliża się koniec wakacji, aby was pocieszyć organizujemy dla was kolorowy zawrót głowy, czyli Holi Party- zapraszają organizatorzy.

Tradycyjnie nie zabraknie bazooki, z której poleci proszek holi, specjalnych strzałów, konkursów z nagrodami i niesamowitego kolorowego klimatu.

O muzyczną oprawę zadbają znani warszawscy DJ-e. Organizatorzy zabawiają także, że zaproszą na scenę artystów-niespodzianki.

Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. Trzeba jednak zapłacić za kolorowe proszki. Jedno opakowanie kosztuje 10 zł, za dziesięć zapłacimy - 80 zł. Tuba holi to koszt 30 zł.

Sobota, 25 sierpnia, godz. 15, MOSiR Poranki i Wieczory przy moście Poniatowskim, wstęp darmowy.