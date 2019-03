Hotel MDM w Warszawie. Nowa fasada i brak reklam. Na szczycie budynku zawisł nowy neon

- Właśnie zakończyliśmy wieloetapowy projekt renowacji fasady przywracając ją do stanu pierwotnego – mówi Łukasz Kaszewski – dyrektor generalny Hotelu MDM. - Zadbaliśmy również o wyrazisty znak, który podkreśli zalety Hotelu MDM i będzie widoczny z daleka. Zależało nam, aby neon umieszczony na dachu naszego pięknego budynku nie tylko przyciągał uwagę zmierzających do nas ulicą Marszałkowską gości, ale przede wszystkim wpisywał się w historyczną architekturę krajobrazu – dodaje dyrektor.

Na początku zeszłego roku rozpoczął się wielki remont. Rusztowania zostały, ale zniknęły reklamy. Pod spodem odtwarzano piaskowiec, który był na elewacji MDM od otwarcia w 1955 roku. Dziś fasada jest czyściutka, elegancka i jasnożółta. Widać ją doskonale z każdego zakamarka Placu Konstytucji. MDM, mimo że od dwóch lat jest już zabytkiem, znacznie odmłodniał. Dziś to niezwykle oblegany hotel – gdy go oglądaliśmy, od kilku dni wszystkie 134 pokoje były zabukowane.

Kilka lat czekaliśmy, by zobaczyć „prawdziwą twarz” hotelu MDM. Perełka Placu Konstytucji była zasłaniania szpetnymi płachtami co najmniej od 2015. Nie pomagał sąd, nadzór budowlany, ani odezwy konserwatora zabytków. Reklamy zasłaniały cały zabytkowy budynek. Jednak do czasu.

Neon to jedna z niewielu rzeczy, która może znaleźć się na zabytkowej fasadzie budynku. Konserwator zabytków wymógł, by znalazły się maksymalnie dwa neony. Jeden już jest – to logo MDM – drugi, mniejszy może zostać sprzedany najemcy. O ile zgodzi się na to zarządca – właściciel hotelu – oraz konserwator.

Dyrektor Kaszewski wypowiada też walkę chuliganom. Niedługo po otwarciu fasady odnowionej za kilka milionów złotych na elewacji pojawiły się pierwsze gryzmoły. Na szczęście Strabag, który odpowiadał za remont, pokrył piaskowiec specjalną powłoką. W cieplejsze dni można ją zdjąć – usuwając zarazem nielegalne graffiti. Hotel – jak słyszymy – nie puści tego płazem. Wszystkie akty wandalizmu będą monitorowane i zgłaszane odpowiednim służbom.

Remont kosztował pięć milionów złotych. Jak słyszymy, część środków wzięto od reklamodawców, którzy wieszali swoje płachty na rusztowaniu zasłaniającym budynek. Pozostałe wyłożył właściciel. Poza tym zmieniono też identyfikację wizualną. Pojawiło się sporo koloru pomarańczowego (m.in. w logotypie) oraz bieli, która znalazła się razem z piaskowcem na elewacji. Podobno budowniczowie Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, którzy sami mieszkali w hotelu, zabrali się za jego elewację na samym końcu. A wtedy - jak to w PRL-u - wystarczającej ilości piaskowca już nie było. Stąd mariaż białych ścian z płytami z piaskowca.

Kolejne remonty

Hotel MDM przechodzi stopniowy remont. - Prowadzimy go stopniowo. Nie możemy zamknąć całego hotelu, dlatego wyłączamy niewielkie obszary. Staramy się, by remont był jak najmniej uciążliwy dla gości – tłumaczy nam Kaszewski. Rzeczywiście, idąc korytarzem nie słychać robotników.

W tym sezonie pokoje zyskają klimatyzację. Mimo, że dziś to standard, w robotniczym hotelu z lat 50. nie pomyślano o takich „luksusach”. Kolejnym etapem ma być remont pokoi, a także klimatycznych sal konferencyjnych. Pozostaną za to zabytkowe podłogi w holach oraz urokliwe klatki schodowe pamiętające czasy głębokiego PRL-u. Te drugie zapewne niedługo zostaną objęte przez konserwatora opieką.

POLECAMY TEŻ: