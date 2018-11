Hotel Warszawa ożywił Prudential. Byliśmy w środku przed jego otwarciem [ZDJĘCIA, WIDEO]

Choć Hotel Warszawa nie jest jeszcze oddany do użytku gości, wewnątrz już robi wrażenie swoim blaskiem. Ulokowany w budynku Towarzystwa Ubezpieczeniowego, musiał zmierzyć się z historią tego miejsca i robi to w sposób niezwykle intrygujący.

Zbudowany w latach trzydziestych gmach robił wrażenie już na współczesnych. Był jednym z najnowocześniejszych budynków Warszawy. Bez wątpienia trudno więc dorównać dziedzictwu dawnego Prudentiala. Hotel Warszawa nie stara się jednak na siłę pokazać, że jest od niego lepszy. I robi to bardzo dobrze, podkreślając wagę dziedzictwa tego miejsca. Po drugiej stronie przeszklonego dachu lobby pnie się do góry dawna fasada starej części budynku. Jest monumentalna, strzelista i od samego początku wizyty ustanawia gości we właściwej relacji do historii tego miejsca.

Hotel Warszawa - ceny pokoi

Hotel oferuje gościom 147 pokoi w sześciu kategoriach, na szczycie których (dosłownie i w przenośni) znajduje się apartament prezydencki położony na ostatnim piętrze budynku. Ma 160 km2 i towarzyszy mu rozłożysty taras, z którego możemy podziwiać panoramę Warszawy. Zapierający dech w piersiach widok miasta dostępny jest jednak także dla gości niższych kondygnacji. Za najtańszy pokój zapłacimy około 600 zł, ale ceny mogą ulec zmianie.

Wnętrza pokojów to układ w stronę modernizmu zarówno we wzornictwie jak i meblach. Wszystko uzupełniają elementy betonowe, a w niektórych pokojach zachowane są także oryginalne stropy. Tu hotel po raz kolejny wchodzi w dialog z historią, tworząc coś na kształt zachowanych mozaik na suficie. Choć mozaika to niewłaściwie słowo, bo nowo domalowane elementy naprawdę trudno odróżnić od sędziwego fragmentu dawnego stropu.

Nowoczesność spotyka tradycję

W przestronnych łazienkach części pokoi na gości czeka kolejna niespodzianka. Przez pomieszczenie przebiega fragment oryginalnego stropu dawnego Prudentiala tworząc coś w rodzaju pilastra. Zarówno wnętrze pokoi jak i poszczególnych pomieszczeń to połączenie betonu, miedzi i drewna. Brązowo-miedziana kolorystyka buduje klimat zarówno pokoi, jak i pozostałych pomieszczeń, tworząc miejsce z jednej strony luksusowe z drugiej posiadające intymną atmosferę. Z modernizmem w architektoniczny dialog wchodzi w Warszawie industrializm i liczne betonowe elementy, które przypominają, że architekci nie starali się naśladować skostniałego stylu.

Uzupełnieniem i częścią nieodłączną hotelu jest jego restauracja, do której, dzięki osobnym drzwiom możemy dostać się wprost z ulicy. Szefuje tu Dariusz Barański. Kuchnia to również twórcze odniesienie do tradycji, ty razem tradycji kulinarnej. Mamy więc marynowanego węgorza z miętą, gotowanego sandacza, kopytka z grzybami i wędzonym masłem.

Jak na Hotel Warszawa zareagują pierwsi klienci dowiemy się już niebawem, bowiem hotel nie rozpoczął jeszcze przyjmowania gości. Z pewnością, twórcy stanęli na wysokości zadania, próbując połączyć stare mury i historie tego miejsca z jego nowoczesną rolą.