HTC U12+ ma u mnie dużego plusa już na dzień dobry. Pierwsza rozmowa, którą przeprowadziłem przez ten smartfon zakończyła się sukcesem i dostałem zielone światło od szefa, aby pracować zdalnie i przy pomocy nowego flagowca HTC. A wiadomo przecież, że flagowca najlepiej testować na tle żagli, nad morzem, nie w biurze.

Nie ma co się oszukiwać, jako typowy facet-wzrokowiec zwracam uwagę na wygląd, a na U12+ można zawiesić oko z czystą przyjemnością. Od frontu zgrabnie prezentuje się bardzo duży, bo 6-calowy wyświetlacz Super LCD w proporcjach takich jak lubię najbardziej, czyli szerokim 18:9. A tył, jak i cały smartfon prezentuje się perfekcyjnie – połączenie wzmacnianego, giętego szkła z metalową ramką nadaje mu smukłości, która ma też przełożenie na praktykę. U12+ jest przez to bardzo wygodny i doskonale dostosowany do obsługi jedną ręką. Mi pasował jak ulał.Czyli zdjęcia. Wszyscy codziennie robimy selfie i milion innych lepszych lub gorszych zdjęć wszystkiego co nas otacza i leży na albo pod stołem. Na mglistą pamiątkę wystarczy byle co, ale żeby zdjęcia prezentowały sobą jakąś wartość wykraczającą poza tę emocjonalną, potrzebny jest dobry aparat. Tak się składa, że HTC U12 + taki posiada. Uchyla nieba każdemu amatorowi fotografii, pozwalając w prosty sposób zrobić naprawdę dobre zdjęcia. W HDR, bez HDR, w ruchu, drżącą ręką itd. Tu na straży jakości stoi laserowy autofocus i optyczna oraz elektroniczna stabilizacja obrazu. W bonusie, przedni aparat ma także funkcję rozpoznawania twarzy właściciela. To jakby jeden znajomy więcej, który znać Cię będzie nie tylko z widzenia.Powinniśmy natomiast zacząć od tego, że U12+ uzbrojony jest w parę commando aparatów: 12-megapiskselowy z technologią UltraPixel 4 i 16-megapikselowy z teleobiektywem. Takie fotograficzne kombo sprawi, że będziesz mógł pstrykać foty w bardzo różnych warunkach oświetleniowych i z odpowiednimi do potrzeby sytuacji zoomami. Aparaty umożliwiając też nagrywanie filmów w zwolnionym lub przyśpieszonym tempie, oraz posiadają tryb Bokeh, dzięki któremu zdjęcia ze zwykłego spaceru po parku mogą nabrać artystycznego rozmycia, pomagając nam zdobyć szacunek… i lajki, i serduszka, i komentarze.Na froncie smartfona także umieszczono podwójny aparat i możesz nim nie tylko robić zwyczajne zdjęcia, ale w trybie rozszerzonej rzeczywistości nakładać na nie też wirtualne naklejki. Oczywiście, jeżeli lubisz takie zabawy wizualne i chcesz aby potomni zapamiętali Cię jako człowieka z rogami bawołu i noskiem tchórzofretki :)Reasumując, obstawiam że korzystając z HTC U12+ można zrobić zdjęcia zarówno na Instagrama jak i na profesjonalną wystawę. Jedyne czego tu nie ma, to dodatkowa funkcja nasączająca właściciela talentem do robienia zdjęć, ale... nawet te śladowe ilości talentu HTC U12+ doskonale może wydobyć i wesprzeć.A kiedy już utwierdziłem się w przekonaniu, że jednak mam talent fotograficzny i to na miarę Helmuta Newtona, w oczekiwaniu na lajki pod galerią moich zdjęć, włożyłem do uszu słuchawki USonic, znajdujące się w zestawie z HTC U12+ i zamknąłem oczy, wsłuchując się w ulubioną płytę pewnego amerykańskiego zespołu. Jakaż spotkała mnie miła niespodzianka. Pochłonęły mnie całkowicie i dźwięki, i ich jakość, tak że zapomniałem o całym wirtualnym świecie. Odbiór muzyki jest doskonały, pewnie w dużym stopniu dzięki temu, że wyżej wymienione słuchawki wykorzystują ultradźwięki do skanowania uszu i optymalnie dostosowują charakterystykę odtwarzanej muzyki do budowy kanału słuchowego użytkownika. To naprawdę działa. Niezależnie od tego jakiego rodzaju muzyki słuchasz.A jak zechciałbyś podzielić się swoim gustem muzycznym i przekonać do niego najbliższe otoczenia, to wypinasz słuchaweczki i korzystasz z głośników BoomSound Hi-Fi wpieranych przez sprytnie zaprojektowane kanały akustyczne biegnące przez całą pojemność obudowy smartfona. Ma się wrażenie jakby cały telefon grał. Właściwie możesz go traktować jako supergłośnik i zrobić nim niezły hałas!No to się nasłuchałem muzy na dwa sposoby, leżąc na plaży, a moje zdjęcia w tym czasie zdobyły szacunek tych, którzy zostali uwiązani codzienną pracą w redakcji.Dobra sztuka jest zwykle oprawiona w gustowne ramy, HTC U12+ ma ramkę solidną i funkcjonalną. Można powiedzieć, że tu nawet ramy są sztuką. Nie znajdziemy w tym smartfonie klikalnych przycisków, są za trzy odlane z metalu i na stałe zespolone z zresztą konstrukcji. Działają w oparciu o czujniki dotyku. Dzięki temu smartfon jest lepiej chroniony przed uszkodzeniami i bardziej wodoszczelny. Cały koncept ramki, którą można na różne sposoby ściskać, wywołując konkretne reakcje to istota funkcji Edge Sense. Pozwala ona na nawigowanie urządzeniem i aplikacjami za pomocą dotknięć, przytrzymań i ściskania owej magicznej ramki, przez co użytkowanie smartfona jest szybsze, prostsze i… bardziej szpanerskie.Ściśnięcie ramki może zaowocować uruchomieniem aparatu, dwukrotne dotknięcie w ramkę może przywołać specjalne obrotowe menu z najpotrzebniejszymi kontaktami, skrótami do ulubionych aplikacji i innymi funkcjami. Edge Sense można dowolnie konfigurować i działa ponoć z ponad 2 milionami aplikacji ze sklepu Google Play. Dzięki wykrywaniu dotyku, HTC U12+ wie też, kiedy jest trzymany, a kiedy nie. Gdy smartfon będzie leżał w dłoni, możesz się z nim spokojnie położyć, a obraz ani się nie obróci, ani nie wygasi. Niby prosta i oczywista funkcja a tyle trzeba było na nią czekać.Tym, których żadne bajanie nie zadowoli i którzy potrzebują twardych liczb, poniżej prezentuję specyfikację nowego flagowca HTC. Mi osobiście wystarczył dzień z HTC U12+ aby się do niego przekonać i zrobić set bardzo fajnych zdjęć znad morza.Ekran: 6" Super LCD, 1440x2880 pikseliProcesor: Snapdragon 845RAM: 6 GBPamięć: 64 GBMicro SD: TAKDual SIM: TAK (hybrydowy)Łączność: USB Typu C 3.1, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, NFC, GPS z Glonass, Galileo, BeiDou, LTE, NFCWymiary obudowy: 156.6 x 73.9 x 8.7-9.7 mm, IP68Waga: 188 gramów