Huawei zatrudni 100 specjalistów sprzedaży w całej Polsce

Huawei poszukuje pracowników na różne stanowiska – zarówno menadżerów, jak i sprzedawców i konsultantów, odpowiedzialnych za kontakt z klientem na różnych etapach sprzedaży.

- Po drugim kwartale Huawei stał się liderem rynku smartfonów w Polsce. Przed nami premiera nowych flagowców z serii Mate i wiele nowych projektów, dzięki którym będziemy rozwijać nasz biznes na różnych płaszczyznach. To są powody, dla których poszukujemy nowych pracowników i jesteśmy przekonani, że praca w Huawei, ambitnej, globalnej firmie, to unikalna okazja do budowania osobistej kariery – mówi Jefferson Zhang, dyrektor zarządzający Huawei CBG w Polsce.

- Rozwijamy się, inwestujemy w polski rynek, tworzymy nowe miejsca pracy. Polski rynek smartfonów wzrósł w drugim kwartale o 5% w stosunku do pierwszego kwartału, w tym samym czasie Huawei rósł ponad siedmiokrotnie szybciej. Jestem przekonana, że praca w naszej firmie to fantastyczne doświadczenie zawodowe, które pozwala rozwijać skrzydła – mówi Dorota Natalia Haller, dyrektor marketingu i komunikacji w Huawei CBG Polska.

Miasta, w których 5 października odbędzie się rekrutacja, to Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław, Łódź, Poznań, Katowice, Lublin, Radom, Rzeszów, Toruń, Bydgoszcz, Szczecin i Białystok. Nowych pracowników dla Huawei zatrudni firma Adecco. Opisy stanowisk dostępne są na stronie: https://consumer.huawei.com/pl/campaign/rekrutacja. Zgłoszenia należy kierować na adres: huawei@adecco.com.

Huawei jest drugim największym producentem smartfonów na świecie – awansował na tę pozycję w połowie 2018 roku. W Polsce dokładnie co trzeci smartfon sprzedany w drugim kwartale bieżącego roku miał logo Huawei. To przełomowy kwartał w historii firmy na polskim rynku, który przyniósł jej najwyższy wynik pod względem liczby sprzedanych smartfonów. Silna pozycja marki wynika m. in. z sukcesu sprzedaży najnowszej flagowej serii smartfonów P20 w połączeniu z utrzymującym się popytem na telefony poprzedniej flagowej serii Mate 10. 16 października, podczas globalnej premiery w Londynie, Huawei zaprezentuje nową serię flagowych smartfonów – Huawei Mate 20.