Hulajnogi miejskie Warszawa, przepisy. Co wolno, a czego nie wolno robić na hulajnodze?

Po ulicy będzie można jeździć hulajnogą tylko wtedy, gdy na jezdni będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km/h. - Ma to na celu zabezpieczenie użytkownika hulajnogi przed potrąceniem - podkreśla wiceminister Rafał Weber.

Hulajnogi elektryczne wzięły w ostatnich miesiącach szturmem nie tylko Warszawę, ale i inne miasta w Polsce. Jak działa system i czy to się w ogóle opłaca? Sprawdzamy to w tym tekście: Hulajnogi w Warszawie. Czy to się opłaca? Prześwietlamy nowy biznes, który podbił stolicę

Z hulajnogami wiązało się wiele ciekawych luk prawnych, np. przyzwolenie, by prowadzić je pod wpływem alkoholu, co opisujemy tutaj: Po alkoholu można jeździć na hulajnodze elektrycznej? „Człowiek na hulajnodze jest pieszym, a pieszy może być pijany”

Nie po chodniku, ale bez kasku

- Hulajnogi będą mogły poruszać się po chodnikach tylko wtedy, gdy nie będzie drogi dla rowerów i dopuszczalna prędkość na drodze obok chodnika będzie wyższa niż 30 kilometrów na godzinę - dodaje Weber. Pierwszeństwo na chodniku będą jednak mieli piesi.

Hulajnogi w Polsce będą mogły rozpędzać się tylko do 25 kilometrów na godzinę. Ministerstwo infrastruktury chce wpisać to ograniczenie to nowych przepisów. Nie będzie za to zapowiadanego wcześniej nakazu jazdy w kasku. Podobnie jak w przypadku rowerów, kask będzie zalecany - ale nie obowiązkowy.

