Ibis Styles Warszawa Centrum. Nowy, biznesowy hotel z nietypowymi grafikami i karmnikami w WC [ZDJĘCIA]

W środku jest dość minimalistycznie. Wita nas otwarta, jasna recepcja oraz motywy nawiązujące do Wisły. - Storytelling całego hotelu to czas spędzany nad rzeką. Recepcja została zbudowana w formie kamienia, obok most i sale konferencyjne z wiosłami i grafikami - tłumaczy Karolina Kowalik, kierownik projektu, przedstawiciel inwestora.

Sam hotel powstawał niezwykle szybko. Dwa lata temu rozpisano konkurs architektoniczny (wygrała pracownia AMD), a generalny wykonawca (Warbud) postawił obiekt w 13 miesięcy. - Mieliśmy wolną rękę w projektowaniu. Ważna dla nas była lokalizacja hotelu. Rzeka jest uniwersalnym tematem, z którym każdy ma jakieś skojarzenia - tłumaczył Jan Hamilton, projektant wnętrz.

Kolorowe wnętrze hotelu

Hotel niewątpliwie wyróżniają kolorowe grafiki znajdujące się m.in. w salach konferencyjnych i... toaletach. W WC znajdziemy drewniane klatki dla ptaków, a w salach konferencyjnych grafiki nawiązujące do Wisły i Warszawy. - Chciałam nawiązać do dwóch brzegów i ludzi między nimi - mówi nam Justyna Frąckiewicz, projektantka. Grafiki nawiązują stylem do kolorowych reklam amerykańskich z lat 50. i 60.

Nudno nie jest również w pokojach. Znajdziemy tam czerwone łazienki, żółte, szare oraz czerwone ściany, a także motywy wodne: kajaki, wiosła itp. Z pewnością jest to niespotykane rozwiązanie, jednak na dłuższą metę może być uciążliwe.

Nowoczesny hotel ma dość ubogą ofertę poza-noclegową. Mimo trzech gwiazdek nie znajdziemy tam większej sali komputerowej (jedynie niewielki web corner), siłowni czy basenu. Jest za to restauracja Winestone znana z marki Mercure. Serwowane jest tam śniadanie, będące elementem oferty noclegowej, a także inne posiłki.

Modna ekologia

Ibis Styles Warszawa Centrum stawia na ekologię. Woda jest filtrowana, klimatyzacja jest automatycznie sterowana by oszczędzać energię. Nowinką są także panele fotowoltaiczne na dachu. Ekologiczny patent jest jednak dodatkiem, ponieważ uzyskana w ten sposób energia słoneczna pozwala jedynie na 3 proc. zapotrzebowania hotelu.