Idealne prezenty dla całej rodziny w jednym miejscu? To możliwe!

Ilu członków rodziny, tyle preferencji dotyczących wymarzonych prezentów. Czasem nie łatwo im sprostać. Oto podpowiedzi, co może ucieszyć Twoi bliskich.

Dla miłośników gotowania

Osoby, które spędzają w kuchni dużo czasu na pewno ucieszą się z wielofunkcyjnych urządzeń, które ułatwiają kuchenne eksperymenty. Trafnym wyborem będzie robot kuchenny 12 w 1 firmy Kalorik z funkcjami m.in. gotowania, smażenia, miksowania, wyrabiania ciasta czy mielenia, który do 19 grudnia dostępny jest w sklepach Kaufland w promocyjnej cenie 699 zł. W zależności od ulubionych potraw czy przekąsek, warto także rozważyć zakup blendera, frytownicy czy tostera. Ciekawym pomysłem może być także cała zastawa stołowa lub jej poszczególne części. Od 13 grudnia aż do Świąt w sklepach Kaufland znajdziemy eleganckie produkty marki Ambition, które pozwolą obdarowanemu zachwycać gości potrawami serwowanymi w wyjątkowy sposób.

Dla kawoszy

Twój bliski nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki aromatycznej kawy? Świetnym pomysłem na prezent jest w tym przypadku ekspres do kawy. Do 19 grudnia w ofercie Kauflandu znajdziemy zarówno ekspres przelewowy (za 139,90 zł), jak i automatyczny marki De’Longhi (za 999 zł), odpowiedni zarówno do kawy ziarnistej, jak i mielonej.

Dla majsterkowiczów

49-elementowy zestaw narzędziowy (za 119,90 zł) to niezbędnik dla każdego, kto chociaż od czasu do czasu potrzebuje coś naprawić lub zrobić samodzielnie w domu. Ci, którzy lubią majsterkować w wolnym czasie, z pewnością ucieszą się z urządzenia wielofunkcyjnego 3 w 1, które umożliwia wiercenie, wkręcanie, cięcie i szlifowanie. Na półkach sklepów Kaufland czekają także inne sprzęty, takie jak wiertarko-wkrętarki, wyrzynarki czy zestawy osprzętu.

Dla dbających o siebie

Jeśli masz w swojej rodzinie brodacza, to idealnym pomysłem na prezent jest trymer do brody. Do 19 grudnia w ofercie Kauflandu znajdziemy trymer Philipsa (za 129,90 zł), który posiada aż 20 ustawień długości. Osobom dbającym o swoje długie włosy, Kaufland może zaoferować prostownice, lokówko-suszarki czy lokówki m.in. marki Babyliss. Sprawdzonym pomysłem na prezent są także zestawy kosmetyków. W sklepach Kaufland dostępna jest marka Bevola, która obejmuje artykuły drogeryjne dla całej rodziny, zawierające drogocenne składniki, takie jak olejek migdałowy czy z orzechów macadamia, ekstrakt z rumianku, witamina E.

Dla fanów elektroniki

Dla fanów muzyki dobrym pomysłem na prezent są zawsze słuchawki nauszne, które pozwalają cieszyć się ulubionymi utworami w komfortowych warunkach. Osoby, które często czytają w podróży, mogą być zainteresowane czytnikiem e-booków, który pozwoli im mieć przy sobie całą niezbędną bibliotekę. Powerbank będzie z kolei świetnym wyborem dla tych, którzy często są poza domem i potrzebują naładować telefon lub tablet.

Dla najmłodszych

Najtrudniej jednak sprostać oczekiwaniom przedszkolaków i nieco starszych dzieci, które często mają już pomysł na wymarzony prezent i oczekują, że znajdą go pod choinką. Trafnym wyborem są zawsze uniwersalne klocki, książki czy gry planszowe. Mniejszym wielbicielom zabawek można kupić zestawy ciastoliny, pluszaki, puzzle czy po prostu ubrania. Ciekawą ofertę przygotowała w tym roku sieć marketów Kaufland, która wprowadziła nową markę własną zabawek – Kidland. To marka stworzona z myślą o dzieciach w każdym wieku – przeznaczona zarówno dla niemowląt, jak i dla dzieci w wieku szkolnym. Tych mniejszych marka wprowadzi w kolorowy świat, pełen fantazji i zabawy. Będzie wspierać rozwój i kreatywność, a także zręczność malucha. Przedszkolakom i starszym dzieciom nowa marka oferuje zabawki wymagające logicznego myślenia, rozwijające ich wiedzę i umiejętności. Zabawki dostępne są w sklepach Kaufland aż do Świąt Bożego Narodzenia. Zabawki dedykowane są dzieciom w różnych przedziałach wiekowych − 0-3 lat, 3-8 lat oraz powyżej 8 roku życia. Warto dodać, że zabawki Kidland to nie tylko dobra zabawa, ale także wysoka jakość i bezpieczeństwo.