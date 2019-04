II linia metra, Warszawa. Przy nowych stacjach będzie więcej zieleni niż na całym odcinku centralnym

II linia metra, Warszawa. 26 tysięcy krzewów i 450 nowych drzew, m.in. wiśnie, śliwy, lipy, klony, graby, buki i kasztanowce. Do tego zestaw nawadniająco-napowietrzający, podłączony do wszystkich roślin. Nowe stacje II linii metra będą obsadzone roślinnością o łącznej powierzchni 70 tysięcy m2. To więcej zieleni niż na całym odcinku centralnym. Dalsza część artykułu poniżej.