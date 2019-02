II linia metra zwolniła. Wolski odcinek zostanie oddany z dużym opóźnieniem. Górczewska jednak zwężona

Metro opóźnione. Na Woli i Targówku czekają nas przestoje

Jeszcze we wrześniu zeszłego roku informowaliśmy, że budowa metra postępuje szybciej niż planowano. Rzeczywiście, wykonawcy udało się ukończyć część trasy przed umownym terminem. Była to bardzo dobra wiadomość, bo budowa na Woli wystartowała z opóźnieniem, po licznych przeszkodach.

- Dzisiaj odwiedziliśmy budowę II linii metra. Schodząc pod ziemię na stacji „Płocka” przeszliśmy tunelem do stacji „Młynów”. Na dzień dzisiejszy prace przy budowie metra wyprzedzają harmonogram o trzy miesiące - pisał pod koniec roku Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli, który wizytował budowę metra.

Jednak optymizm był przedwczesny. Wolski odcinek metra czekać miały kolejne niespodzianki, związane nie tylko z samą kolejką podziemną.

Metro opóźnione. Zwężenie Górczewskiej

Jak pisze warszawska "Gazeta Wyborcza", w ratuszu zapaść miała decyzja o nieodtwarzaniu jezdni na ulicy Górczewskiej z czasów przed rozpoczęciem budowy metra. Z Górczewskiej zniknie jeden pas, ale jak zapewniają władze Warszawy, nie wpłynie to na ograniczenie przepustowości.

Dodatkowo, przebudowie ulegnie także wiele elementów samej Górczewskiej. Pojawi się więcej zieleni, ale także nowe miejsca parkingowe, usytuowane skośnie do jezdni. Nie będzie za to przejazdu ulicą Syreny przez Górczewską. Jednak, jak pisze “Stołeczna” decyzja o tym jak finalnie ma wyglądać Górczewska jeszcze nie zapadła, a co za tym idzie, wykonawca, firma Gülermak nie może dokończyć inwestycji. Opóźniona jest również budowa metra na Targówek.