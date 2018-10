II Przeszkodowy Bieg Hutnika i Bieg Hutniczka. Sprawdzian dla dorosłych i dla dzieciaków [ZDJĘCIA]

"Poczuj jak hartuje się stal!" - zachęcali organizatorzy niedzielnego wydarzenia. 7 października przy ul Kasprowicza 132 (Huta Warszawa) odbył się II Przeszkodowy Bieg Hutnika i Bieg Hutniczka.

To już druga edycja wydarzenia. Podczas biegu Hutnika dorośli mieli do pokonania dystans ok. 6 km. Przy okazji biegu głównego odbył się też biegi po torze przeszkód dla dzieci i młodzieży, czyli Bieg Hutniczka. "Naszym celem jest zachęcenie dzieci do biegania, skakania, pomagania sobie i do przeżycia dobrej zabawy podczas pokonywania przeszkód! Wyścig, został przygotowany w taki sposób aby dzieci bawiły się jak najlepiej" - podkreślali organizatorzy.