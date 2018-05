Największy światowy sklep meblowy ulokuje się w miejscu po sieci Marks and Spencer. Zajmie miejsce na parterze w CH Blue City. Będzie to jeden z pierwszych na świecie sklepów szwedzkiej sieci tak blisko centrum miasta. Otwarcie zaplanowano na jesień tego roku. Ciąg dalszy tekstu poniżej.

Pomysły na Dzień Matki w Warszawie. Co robić w tym wyjątkowym dniu? [PROPOZYCJE]

W porównaniu z dotychczasowymi lokalizacjami, sklep w Blue City będzie niewielkich rozmiarów, choć i tak zajmować będzie powierzchnię ok. 4800 mkw na dwóch piętrach centrum handlowego (poziom O i +1). Jeśli wierzyć zapewnieniom firmy, mimo ograniczonej przestrzeni, klienci będą mogli poznać pełną ofertę produktów i rozwiązań IKEA, dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi technologicznych, ale część produktów będzie trzeba zamówić online.Sklep w Blue City będzie na pewno jednym z położonych najbliżej centrum miasta sklepów sieci. Ikea przy Alejach Jerozolimskich będzie wyposażony także w strefę Ikea Food, gdzie zjemy znane z innych sklepów sieci produkty, na czele z kultowymi hot-dogami i klopsikami.Wiadomo nie od dziś, że szwedzka sieć od dawna planowała budowę trzeciego sklepu w Warszawie, miał on jednak powstać nie w Blue City na Ochocie, ale w centrum handlowym Fort Wola. Inwestor ma jednak kłopoty z rozbudową wolskiego obiektu i inwestycja została opóźniona. Ikea zawiesiła ten projekt i zdecydowała się zamiast niego otworzyć sklep w Blue City. Czy oznacza to koniec planów Ikei w Forcie Wola? Niekoniecznie, bo szwedzki koncern nie przekreśla całkowicie tych planów. - Obecnie koncentrujemy się na otwarciu nowego, mniejszego formatu w Blue City. O decyzjach [dotyczących Fortu Wola - przyp. red.] będziemy informować na bieżąco - lakonicznie komentują sprawę.Chęć szybkiej rozbudowy o kolejny obiekt wynikała również z tego, że wprowadzony niedawno zakaz handlu w niedziele sprawił, że sklepy sieci w Warszawie i Jankach przeżywały prawdziwe oblężenie.Otwarcie sklepu Ikea w Blue City zaplanowane jest na jesień 2018 r.