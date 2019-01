IKEA w Blue City. Byliśmy w najnowszym sklepie szwedzkiej sieci jeszcze przed otwarciem [ZDJĘCIA]

Tym co odróżnia nowy sklep od innych, to zdecydowanie mniejsza powierzchnia. IKEA w Blue City ma mniejszą powierzchnię niż standardowy format. Klienci mogą skorzystać aż z pięciu wejść. Nowością jest także brak znanej ścieżki zwiedzania. Osoby odwiedzające sklep same decydują, gdzie chcą pójść i co zobaczyć. Cały obszar podzielony został na przestrzenie w oparciu o aktywności, jakie wykonujemy w domu. Wszystko po to, aby ułatwić klientom wybór produktów, których potrzebują.

IKEA. Sposób robienia zakupów

Ze względu na mniejszą powierzchnię, na miejscu dostępna jest część produktów z asortymentu IKEA. Oferta zmieniać się będzie regularnie i dopasowana zostanie zarówno do sezonu, jak i opinii konsumentów. Niezależnie od tego, klienci mają zapewnioną możliwość zapoznania się z pełną ofertą produktów IKEA.

Umożliwiają to zastosowane wewnątrz sklepu nowe rozwiązania prezentacji asortymentu, które nie tylko będą źródłem inspiracji i pomysłów, ale także ułatwią dokonywanie zakupów. Wszystkie produkty, w tym meble, będzie można zamówić na miejscu z dostawą do domu.

Poza standardowa możliwością robienia zakupów, w nowym sklepie znajdziecie wirtualne kioski, w których można zamawiać wszystkie produkty szwedzkiego koncernu.

- Kiosk jest przykładem połączenia narzędzia online z przestrzenią offline. Dzięki niemu w trakcie wizyty w sklepie klienci mogą m.in. samodzielne wyszukiwać produkty, tworzyć i w dowolnie wybranym miejscu edytować listy zakupowe, a także dołączyć do IKEA FAMILY - mówi Małgorzata Bochenek, Dyrektor ds. Innowacji.

IKEA Blue City. Co znajdziemy na miejscu

W IKEA w Blue City powstała specjalna przestrzeń – Planerownia, która pomoże zaprojektować wnętrza domów i mieszkań klientów. Pracownicy IKEA, wykorzystując swoje doświadczenie oraz wiedzą w zakresie wyposażenia wnętrz pomogą dobrać produkty i stworzyć przestrzenie na miarę, dopasowane do potrzeb i stylu klientów.

Na miejscu, przy przygotowanych 20 stanowiskach projektowych, można zaplanować m.in. kuchnię, sypialnię wraz z garderobą, system przechowywania PAX, a także dobrać dodatki do wybranych wnętrz.