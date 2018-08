IKEA w Blue City. Znamy datę otwarcia nowego sklepu w Warszawie [ZDJĘCIA, WIDEO]

W tym roku IKEA świętuje bogactwo domowego życia. Szwedzka marka dostrzega różnorodność tego, jak żyjemy. W równiej mierze skupia się więc na ciasnej kawalerce, co na mieszkaniu wielodzietnej rodziny, w którym jej członkowie poświęcają wiele uwagi trosce o środowisko.

Zaskakuje nowy katalog IKEA 2019. Po pierwsze, zamiast konkretnych przedmiotów pojawiły się w nim aranżacje całych domów. Wszystkie przestrzenie zaprojektowano tak, aby uwzględnić potrzeby ludzi, którzy mogliby w nich zamieszkać. Ponadto w katalogu znajdziemy wiele nowości - od produktów, poprzez wzory i materiały. Na szczególną uwagę zasługują pierwsze w historii głośniki IKEA. Do asortymentu wraca też kilka hitów sprzed lat. Kolekcja vintage GRATULERA to produkty, które zyskały niezwykłą popularność w latach 1950-1960, 1970-1980 i 1990-2000.

- Zaskoczą nas kolory. Są albo bardzo pastelowe, ale lekko przybrudzone, albo bardzo intensywne. Same odważne zestawienia kolorystyczne - mówi nam dekoratorka IKEA, Katarzyna Jaros- Puzio i dodaje:

W katalogu występuje siedem domów. Takich, do których można od razu się wprowadzać i w nich mieszkać. Przy każdym z nich można zobaczyć inspiracje, kolaże, zestawienia dodatków, które pasują do danego wnętrza. To świetna sprawa dla klientów, którzy chcieliby odwzorować dane wnętrze, ale mniejszym kosztem.

IKEA idzie z duchem czasu i myśli o...zrównoważonym rozwoju. - Chodzi o to, aby przy procesie zakupów myśleć w sposób świadomy. Zastanawiamy się czy to, co tworzymy da się przetworzyć, czy to co kupujemy jest zrobione z odpowiednich materiałów, czy można to ponownie przetworzyć, czy nie zaśmiecamy środowiska naturalnego. Np. zbierając proste nakrętki od butelek jesteśmy w stanie przyczynić się do tego, aby ktoś otrzymał chociażby nowy wózek inwalidzki. Zwykłe butelki mogą nam posłużyć do tego, abyśmy mieli bardzo ciekawy ogródek np do sadzonek - podkreśla Jaros-Puzio.

Jesteśmy ciekawi czy cenowo też będziemy zaskoczeni. - Jak najbardziej. Mamy wiele produktów o obniżonej cenie np. bardzo ciekawe lampy, które pokochali Polacy. To pewnie za ten ich industrialny charakter - dodaje dekoratorka.

Już wiemy, że IKEA na Woli nie powstanie, ale czekamy na nowy sklep w CH Blue City (Al. Jerozolimskie 179). Kiedy otwarcie?

- Nie mogę podać konkretnej daty, ale na pewno już jesienią będziemy mogli zainspirować się w Blue City. Część asortymentu będziemy mogli kupić w sklepie, część zamówimy tam online, a część zamówimy z dostawą do domu. Myślę, że będzie to zupełnie inny sklep niż te, które znamy do tej pory. Przede wszystkim ze względu na lokalizację - mówi nam Katarzyna Jaros- Puzio dodając: w IKEA każdy dobierze coś dla siebie. Czasem drobna rzecz potrafi sprawić, aby mieszkanie nabrało zupełnie innego charakteru.