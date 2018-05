Nie macie samochodu, a chcielibyście pojechać po dużą szafę do sklepu meblowego? Od teraz to już nie problem. Sieć Ikea w obu swoich sklepach w Warszawie rozpoczęła współpracę z samochodami dostawczymi na minuty, które w każdej chwili będą do dyspozycji klientów. Ciąg dalszy tekstu poniżej.

Początkowo takie rozwiązanie wprowadzono wyłącznie w Krakowie. Sprawdziło się, dlatego Ikea postanowiła rozszerzyć ofertę na kolejne sklepy, w tym te warszawskie. Od teraz zawsze będą tam czekały samochody dostawcze z największej w Polsce sieci carsharingowej Traficar.Miejsca parkingowe samochodów TrafiCargo są specjalnie oznaczone kopertą oraz tabliczkami informacyjnymi. Ikea zadbała, żeby samochody były bardzo pakowane. Ich przestrzeń bagażowa ma wymiary 110x120x190 cm, a z rozłożonymi siedzeniami nawet 290 cm długości oraz pojemność do 4,6 m3 i ładowność do 800 kg. Sieć szwedzkich sklepów przetestowała pakowność pojazdu pod kątem swojego asortymentu. Wejdą tam nawet największe meble z jej oferty, łącznie z szafami.Carsharing w ramach TrafiCargo działa na takich samych zasadach jak aplikacja Traficar. Za jej pomocą, po aktywowaniu konta, użytkownik znajduje na mapie najbliższy samochód i rezerwuje go. Następnie powinien w ciągu 15 minut dotrzeć do auta, zeskanować umieszczony na nim kod QR i od tej pory może cieszyć się jazdą. W tym przypadku będzie to podróż spod sklepu Ikea do własnego mieszkania.Aby zakończyć wynajem samochodu dostawczego po przewiezieniu mebli należy zaparkować je w wyznaczonym miejscu pod sklepem IKEA. Opłaty pozostają na tym samym poziomie co przy wypożyczeniu aut osobowych, czyli 80 groszy za kilometr, 50 groszy za minutę jazdy i 10 groszy za minutę postoju.