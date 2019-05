Il Padrino Ristorante – włoska kuchnia z sercem na warszawskim osiedlu Artystyczny Żoliborz

Przy ulicy Kaliny Jędrusik 9 na warszawskim osiedlu Artystyczny Żoliborz mieści się nowa restauracja – Il Padrino Ristorante. Pyszne dania ze słonecznej Italii to pasja właścicieli Il Padrino. Łukasz Mikołajczyk – współwłaściciel, który jednocześnie jest szefem kuchni, bawi się smakami i zaskakuje pomysłami. Krótka karta zawiera potrawy autorskiej kuchni z nutą Włoch.

W naszej restauracji przybliżamy gościom smaki prawdziwej, domowej włoskiej kuchni, korzystamy ze składników sprowadzanych z Włoch - mówi Mikołaj Laskowski, współwłaściciel restauracji. We włoskiej restauracji nie może zabraknąć oczywiście pizzy.

Każdy, kto próbował prawdziwej włoskiej pizzy jej smak będzie mógł przypomnieć sobie u nas. Bazujemy na tradycyjnych przepisach z różnych regionów Włoch. W menu znajduje się również autorska pizza szefa kuchni – Pizza Bianca. Poza pizzą w Il Padrino znajdziecie znakomite przystawki – w tym zaskakujący tatar z pomidora, tradycyjne włoskie pasty, dania główne oraz doskonałe desery.

Il Padrino Ristorante to idealne miejsce na spotkania prywatne, jak i firmowe. Miejsce przyciąga nie tylko doskonałą kuchnią, ale także klimatem i wystrojem. To wyjątkowe miejsce, do którego goście chętnie wracają. Jest to restauracja przyjazna dzieciom – mogą się pobawić w kąciku zabaw, w toalecie znajduje się profesjonalny przewijak. Dla dzieci przygotowano również specjalne menu: zamawiając pizzę Pola dziecko ma możliwość wybrania swoich dwóch ulubionych składników.