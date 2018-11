Ile dni ma rok? 365 czy 366? Miesiące, pory roku, rok przestępny czy przystępny?

Ile dni ma rok? 365 czy 366? Miesiące, pory roku, rok przestępny

Rok kalendarzowy rozpoczyna się 1 stycznia i trwa do 31 grudnia. Zwykle ma 365 dni i podzielony jest na dwanaście miesięcy i 4 kwartały.

Ile tygodni ma rok?

W sumie daje to 52 tygodnie. Dlaczego rok tyle trwa? Ponieważ ok. 365 dni 5 godzin i 48 minut potrzebuje Ziemia, by okrążyć Słońce.

Rok astronomiczny trwa dokładnie 365,25 dnia i jest także nazywany rokiem zwrotnikowym.

Rok podzielony jest na kwartały:

KWARTAŁ: styczeń, luty i marzec KWARTAŁ: kwiecień, maj, czerwiec KWARTAŁ: lipiec, sierpień, wrzesień KWARTAŁ: październik, listopad i grudzień

Rok przestępny ile ma dni? Kiedy jest?

Co cztery lata spotykamy się z rokiem przestępnym. Wówczas dłuższy o jeden dzień jest miesiąc - luty.

W kalendarzu gregoriańskim (obowiązującym m.in. w Polsce), rok przestępny jest dłuższy o jeden dzień, występujący w lutym, który ma wtedy 29 zamiast 28 dni. za Wikipedią

Jeśli chcielibyśmy być bardzo dokładni to rok ma 1 rok = 365,242199 dnia