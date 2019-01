Ile gram ma łyżeczka? Ile gram ma łyżeczka cukru, a ile gram ma łyżeczka do herbaty?

Jedna łyżeczka od herbaty pomieści przeważnie do 5 do 10 g zawartości. Wszystko zależy jednak od tego, co się na niej znajdzie. Mąką będzie ważyć mniej, niż np. groch. Łyżeczka soli nie będzie ważyć tyle, co łyżeczka polewy czekoladowej (15 g). Znając masę i gęstość poszczególnych substancji łatwiej obliczymy ilość substancji, która znalazła się na łyżeczce.

ile gram ma łyżeczka cukru?

Mała łyżeczka mieści przeważnie 5 gramów. Zależy jednak, co się na niej znajdzie. Więcej ważyć będzie łyżeczka np. cukru białego, niż cukru pudru. Dla uproszczenia przyjmuje się, że łyżeczka mieści 5 g cukru i 10 g cukru pudru. Więcej ważyć będzie natomiast cukier w kryształkach, czy cukier belgijski.

Do czego potrzebujemy wiedzieć Ile gram ma łyżeczka? To najlepszy sposób do tego, by uzyskać prosty przelicznik, który przyda się w naszej codziennej diecie.mW ten sposób łatwiej przeliczymy gramy na kalorie w danych produktach i tak:

jajko gotowane ok. 50 gram - ok. 80 kcal

łyżeczka majonezu - ok 70 kcal

łyżeczka majonezu light - ok 50 kcal

żurek (talerz ok. 250 ml) - ok. 250 kcal

biała kiełbasa ok. 50 gram - 135 kcal

biała kiełbasa ok. 100 gram (jedna) - 270 kcal

kawałek sernika wiedeńskiego (1 porcja ok. 120 gram) - 305 kcal

kawałek sernika wiedeńskiego ok. 60 gram - ok. 150 kcal

mazurek ok. 100 gram - 400 kcal

kawałek babki piaskowej ok. 60 gram (taki jeden garb) - ok. 230 kcal

plaster szynki wieprzowej - ok. 50 kcal

porcja sałatki jarzynowej z majonezem (200 gram) - ok. 300 kcal (wartość kaloryczna może się zmienić w zależności od ilości majonezu).

łyżeczka chrzanu - ok. 15 kcal

ćwikła 100 gram - ok. 50 kcal

Ile gram ma łyżeczka cukru? - kalorie

Dzienne zapotrzebowanie kaloryczne mężczyzny to około 3000 kcal, a kobiety około 2000 kcal. Są to wartości zbliżone, bo na zapotrzebowanie kaloryczne wpływają jeszcze takie czynniki jak wiek, waga, wzrost i tryb życia. Mniej je osoba, która się mało rusza niż ta, która ma aktywny tryb życia lub wykonuje ciężką pracę np. fizyczną.