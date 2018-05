Planujesz przeprowadzenie kampanii reklamowej Twojej firmy, ale jeszcze nie wiesz ile kosztuje kolportaż ulotek w Warszawie? W takim razie dobrze, że trafiłeś do nas, bo właśnie w dzisiejszym artykule prezentujemy cennik roznoszenia reklam w stolicy i wypytujemy o to specjalistę z warszawskiej, profesjonalnej agencji reklamowej.



Kolportaż ulotek w Warszawie to jedna z najskuteczniejszych form reklamy

Roznoszenie ulotek to jedna z najskuteczniejszych form reklamy. Decydują się za nią zarówno właściciele małych, często jednoosobowych przedsiębiorstw, jak i dużych firm, zatrudniających ogromną liczbę osób. Zasługa kolportażu ulotek leży głównie po stronie bezpośredniego dotarcia do potencjalnych klientów, którzy, jeśli choć trochę zainteresowani daną usługą lub towarem, zdecydują się na zakup w krótkim odstępie czasu od zetknięcia z reklamą. To oznacza wymierny efekt reklamowy, zauważalny niedługo po przeprowadzeniu kampanii.



Rozdawanie ulotek w Warszawie jest reklamą znacznie skuteczniejszą. Dlaczego? Otóż, stolicę zamieszkuje ponad 1,5 miliona osób. Do liczby tej należy dodać kilkaset tysięcy turystów chętnie i regularnie odwiedzających jedno z największych miast Polski. To daje blisko 2-milionową grupę odbiorców, spośród których agencje reklamowe mogą do woli wybierać konkretne grupy docelowe i oferować firmom skuteczne działanie reklamowe.



Jaki jest cennik roznoszenia reklam w stolicy?

Jednak najczęściej padającym pytaniem nie jest to, czy kolportaż ulotek w Warszawie jest skuteczny – o tym bowiem wiedzą niemalże wszyscy. Przedsiębiorcom zależy głównie na poznaniu cennika roznoszenia reklam w stolicy, czyli tego, ile będą musieli zapłacić za profesjonalną i skuteczną kampanię reklamową w Warszawie. Odpowiedź jednak nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać.



- Kontaktującym się z nami klientom mówimy przede wszystkim, że cena kolportażu ulotek w Warszawie uzależniona jest od mnóstwa czynników. Nie da się stworzyć ogólnego cennika, który odpowie na zapytania każdego. Rolę gra tutaj bowiem zarówno ilość materiałów reklamowych, ich typ – jakość papieru, wielkość, ciężar, a także obszar, na którym zrealizujemy roznoszenie ulotek i termin, w jakim klient będzie życzył sobie zakończenia całej kampanii – mówi naszemu dziennikarzowi jeden z pracowników agencji reklamowej, zarządzającej stroną kolportaż-warszawa.pl.



Warto do tego dodać, że równie duże znaczenie, co zakres działania, ilość i jakość roznoszonych ulotek, mają także:





Ciągłość zamówienia, czyli to, czy z usług danej agencji reklamowej korzystasz pierwszy czy kolejny już raz.



Forma dystrybucji, czyli to, w jaki sposób wybrani przez Ciebie specjaliści będą mieli przeprowadzić kolportaż – roznosząc ulotki prosto do rąk przechodniów, a może zostawiając je w osiedlowych skrzynkach pocztowych i za wycieraczkami samochodów?



Dodatkowe usługi, bo powinieneś wiedzieć, że większość profesjonalnych agencji kolportażowych oferuje dystrybucje przez odpowiednio ubranych kolporterów – hostessy lub kolorowych animatorów







Interesuje Cię tani kolportaż ulotek w Warszawie?



W takim przypadku powinieneś postawić na roznoszenie ulotek do skrzynek pocztowych, i to wyłącznie tych, umieszczonych w blokach, nie domkach jednorodzinnych na rozproszonym pod względem zabudowania terenie. Zaoszczędzić możesz także na ilości wydrukowanych materiałów reklamowych. Wiadomo, mniej zapłacisz za druk 1000 niż 100 tysięcy ulotek. Warto jednak podkreślić, że im więcej materiałów do rozdania, tym kolportaż ma większą szansę na powodzenia i przyniesienie realnych efektów. Przy wspomnianej już liczbie 100 tysięcy ulotek cena za jedną rozdaną ulotkę waha się w granicach od 3 do 8 groszy – mowa tutaj o standardowym rozmiarze A6 i gramaturze 150 g/m2.



Okazuje się jednak, że dokładny cennik roznoszenia reklam w stolicy możesz poznać, wysyłając do jednej, a najlepiej kilku agencji, zapytanie. Na przykład drogą mailową. Tym lepiej, jeśli już na wstępie nakreślisz firmie jaki rodzaj kolportażu Cię interesuje – jego zasięg oraz ilość materiałów reklamowych. Odpowiedź uzyskasz szybko, i co najważniejsze, będzie ona konkretna.