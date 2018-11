Ile kosztuje otworzenie własnej pralni?

Coraz więcej osób w obecnych czasach, zamiast zasilać grono pracowników korporacji lub pracować na innych stanowiskach, które nie spełniają ich wymagań, decyduje się na założenie własnej działalności. Część z nich jako jedną z opcji postrzega właśnie założenie własnej pralni. Co w takim przypadku powinni wiedzieć już na początku i ile właściwie kosztuje takie przedsięwzięcie?

Na samym początku warto zaznaczyć, że w obecnej chwili w Polsce mamy doskonałe warunki do tego, by zdecydować się właśnie na założenie pralni. Przede wszystkim, usługi tego typu cały czas zyskują na popularności, często decydują na nie osoby młode, są również popularne wśród turystów odwiedzionych nasz kraj. Jest to opcja niezwykle wygodna oraz skuteczna. Domowe pralki nie mogą równać się z możliwościami np. agregatów chemicznych, które znakomicie radzą sobie nawet ze skomplikowanymi pralniami. W skrajnych sytuacjach klienci pralni mogą liczyć również na takie urządzenia, jak stoły detaszerskie, służące wstępnej obróbce najtrudniejszych plam – wszystko po to, aby udało się je skutecznie usunąć.

Usługi pralnicze stają się również coraz tańsze, dzięki czemu coraz więcej klientów się na nie decyduje. Na popularność takich rozwiązań mają również wpływ, chociażby, małe mieszkania, kupowane przez osoby młode – miejsce zaoszczędzone na pralce (która często znajdowałaby się w kuchni) można znacznie lepiej zagospodarować a korzystanie z pralni w pobliżu miejsca zamieszkania (lub pracy) jest naprawdę bardzo komfortowe.

Ilu klientów powinno przypadać na jedną pralnię?

W chwili obecnej liczby te nie prezentują się jeszcze tak, jak w krajach zachodnich. U naszych sąsiadów na jedną pralnię może przypadać około 5 tys. mieszkańców. W przypadku pralni zlokalizowanych w polskich miastach powinniśmy liczyć, że jedna powinna przypadać na od 10 do 20 tys. mieszkańców. Samych pralni jest jednak u nas relatywnie niewiele, co jest doskonałą informacją dla wszystkich, którzy myślą o takim biznesie. Co również ważne, ze względu na wzrost popularności takich usług wspominane liczby w Polsce z roku na rok zbliżają się do tych z krajów zachodnich.

Co trzeba wiedzieć przed otworzeniem pralni?

Informacji, z którymi powinniśmy się zapoznać, jest naprawdę dużo. Przedstawimy część z nich a w przypadku zainteresowania kolejnymi kwestiami, zachęcamy do kontaktu z firmą Sovrana – to przedsiębiorstwo specjalizujące się w kompleksowym otwieraniu pralni dla swoich klientów. Ich eksperci z chęcią doradzą oraz podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Tymczasem, zapraszamy do zapoznania się z najistotniejszymi faktami.

1. Koszty – to cześć, która najpewniej interesuje najwięcej osób. Warto zaznaczyć, że może się ona bardzo zmieniać – wszystko zależy m.in. od wielkości pralni, stopnia przystosowania lokalu czy sprzętu, na który się zdecydujemy. Specjaliści twierdzą, że minimalne koszty, z jakimi powinniśmy się liczyć, wynoszą 60 000 euro. Warto jednak założyć, że kwota ta będzie bliższa 100 000 euro.

2. Firma bez pracowników– jeżeli decydujemy się na otworzenie pralni samoobsługowej, to powinniśmy pamiętać o tym, że początkowe spore koszty wiązane są również z bardzo niskimi kosztami prowadzenia takiej działalności. Jest to rodzaj działalności, w której możemy zrezygnować nawet z zatrudniania pracowników – niewielu przedsiębiorców może pozwolić sobie na taki komfort, zwłaszcza prowadząc lokal usługowy!

3. Wymagania lokalu – trzeba zdawać sobie sprawę, że jest ich sporo. Szukając lokalu, warto zwracać uwagę nie tylko na jego wielkość, czy lokalizację, ale również na przystosowanie do wspominanych wymagań – to obniży nasze koszty na start. Co do samych wymagań, powinniśmy poszukiwać lokali niepodpiwniczonych, z podłogą o powierzchnii niewchłanialnej czy z instalacjami, które umożliwią funkcjonowanie wymagającego sprzętu pralniczego. Po więcej informacji dotyczących wymagań stawianymi przed lokalami zapraszamy pod adres www.sovrana.pl/czyszczenie-chemiczne/wymogi-techniczne/.

4. Odpowiedni sprzęt – jeżeli decydujemy się na założenie pralni chemicznej, pamiętajmy, że same agregaty to nie wszystko, co będzie nam potrzebne. Nie możemy zapominać o wspominanych już stołach lub kabinach detaszerskich, wytwornicach pary, manekinach formujących, transporterach czy pakowarkach. Zawsze warto stawiać na sprzęt renomowanych marek – jeżeli jest to dla nas za duża inwestycja, warto zastanowić się nad sprzętem markowym, lecz używanym. Niezależnie od tego, na który z nich chcemy się zdecydować, w doborze i zakupie może pomóc nam firma Sovrana.

Wsparcie w biznesie

Założenie pralni nie dla każdego będzie zadaniem prostym. Dlatego jeszcze raz zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy Sovrana oraz sposobami, w jaki mogą nam pomóc. Są oni również oficjalnym partnerem sieci Speed Queen – to idealne rozwianie dla osób, które chciałby zdecydować się na pralnię w opcji franczyzowej. Jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej o wspominanej współpracy oraz o możliwościach, jakie ona oferuje – zapraszamy pod adres www.sovrana.pl/nowosci/.