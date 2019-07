Ile kosztuje wykończenie mieszkania w Warszawie? Sprawdzamy ceny za metr

Skuwanie starych płytek i wyniesienie do kontenera kosztuje na ogół międyz 18 a 25 złotych. Do tego trzeba doliczyć 15-28 złotych za wyrównanie powierzchni pod nowe płytki. Cena ułożenia glazury różni się przede wszystkim od rozmiaru płytek - za układanie mozaiki z małych płytek możemy zapłacić między 85 a 150 złotych od metra, za płytki między 10x10 a 15x15 cm na ogół musimy zapłacić 70-80 złotych, a w przypadku większych - od 55 do 70 złotych. Szlifowanie narożników glazury na kąty 45 stopni to 45-70 złotych od metra bieżącego, a wykonanie półki może nas kosztować między 120 a 250 złotych od metra bieżącego. Wiercenie otworów w płytkach to cennikowo między 10 a 15 złotych za sztukę.

domena publiczna