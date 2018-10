Ile naprawdę zarabiają gwiazdy KSW? Znamy zarobki Popka, Pudziana i innych

Łopaczyk trenuje w Warszawie przed ważną walką na gali FEN

Jacek Jędraszczyk (5-0, 1KO) będzie rywalem Tymoteusza Łopaczyka (3-0, 2 SUB) podczas gali Fight Exclusive Night 21. Starcie niepokonanych jak do tej pory zawodników odbędzie się w limicie wagowym do 77 kilogramów.