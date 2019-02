Ile zarabia fotograf? Poznaliśmy kwoty wynagrodzeń w tej branży w 2018 roku [RAPORT]

"Fotografem może być każdy" - pewnie każdy z nas słyszał takie określenie, szczególnie w dobie smartfonów, którymi posługujemy się na co dzień. Czy rzeczywiście tak jest? Na rynku pojawia się mnóstwo ofert od fotografów specjalizujących się w danej dziedzinie (lub we wszystkim) a ceny za sesje zdjęciowe przez nich proponowane zaczynają się od kilkuset do nawet kilkunastu tysięcy złotych. I w zasadzie, żaden z nich, nie musi legitymować się odpowiednim wykształceniem - liczy się cena, sprzęt, talent i portfolio. I to między innymi powoduje dużą konkurencję na rynku.

Podkreślają to też twórcy raportu "Zarobki w branży foto 2018" opublikowanego 4 lutego 2019 roku. Całość podzielono na kilka kategorii i dla każdej w nich wyszczególniono przykładowe zarobki fotografów (opracowane na podstawie rozmów z fotografami).

Fotografia wnętrz (np. cena sesji reklamowej dla hotelu / dużego obiektu czy dewelopera to zakres od 2500 do 10 000 zł + prawa na eksploatację a za sesję do magazynu branżowego od 1600 do 3500 zł (pełne prawa)),

Fotografia prasowa (np. publikacja w dzienniku (ogólnopolski / tabloidy) – 100–200 zł/temat a kontrakt reporterski (stała podstawa) – 2000–4000 zł (Warszawa + dzienniki ogólnopolskie) / 1500–3500 zł (dzienniki regionalne. Dla porównania: Dzień zdjęciowy dla prasy zachodniej – 150–700 euro a reportaż zagraniczny (zlecenie z agencji) – 300 euro/dzień),

Fotografia produktowa i kulinarna (np. packshot produktu na białym tle + szparowanie – 5–50 zł/zdjęcie (w zależności od liczby i wielkości produktów, zdjęcia dla portalu internetowego – 100–200 zł/zdjęcie lub 500–1000 zł za większy materiał a zdjęcia dla gastronomii – 50–200 zł/zdjęcie lub 500–3000 zł za całość),

Fotografia modowa (młodzi fotografowie: Testy modelek – barter lub 500–1000 zł w przypadku umowy z agencją, Sesja modowa (duża marka) – 3500–10 000 zł. Znane nazwiska: sesja modowa (duża marka) – 15 000–40 000 zł),

Fotografia ślubna i okolicznościowa (np. Reportaż ślubny (średnia półka) – 2500–3500 zł, Reportaż ślubny (znane nazwiska) – 4000–8000 zł),

Fotografia koncertowa i eventowa (Koncert małego zespołu (galeria) – 400–700 zł, Duży festiwal – 1500 zł/dzień).

Z zestawienia jasno wynika, że branża fotograficzna w Polsce - w porównaniu z zagranicznym rynkiem - nie ma się najlepiej. Ceny potrafią różnić się nawet o kilka tysięcy, w zależności od charakteru zlecenia, liczby zdjęć czy praw, jakimi dysponuje nabywca usługi.

Nie chcemy mówić o zarobkach

Komentarzem na temat raportu podzieliła się jedna z jego współtwórczyń, dziennikarka i fotograf, Julia Kaczorowska, która stwierdziła, że zebranie danych nie było łatwe, bo zarobki fotografów są w Polsce tematem tabu i twórcy fotografii niechętnie rozmawiają o swoich finansach:

Cały raport na temat zarobków fotografów możecie znaleźć na stronie digitalcamerapolska.pl.

