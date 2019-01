Ile zarabiają gwiazdy Disco Polo w Warszawie? Nawet sobie nie wyobrażacie

Nie skończyli studiów, a mają miliony. Jak to możliwe?!

JS

Rozpoczął się nowy rok akademicki. Studia są ważne, ale nie oznaczają prostej drogi do sukcesu. Oto ranking tych, którzy nie mają wyższego wykształcenia, a zarabiają mnóstwo pieniędzy. To artyści, wynalazcy, politycy i przedsiębiorcy. Ich droga do sukcesu nie zaczęła się w szkoln...