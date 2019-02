Ile zarabiają nauczyciele w 2018 r.? Realne zarobki nauczycieli. Sprawdziliśmy prawdziwe pensje nauczycielskie

Ile zarabiają nauczyciele?

Nasi dziennikarze zebrali realne zarobki wielu nauczycieli z woj. śląskiego (to kwoty brutto). Są one m.in. zależne od stażu pracy, stopnia czy placówki, w której uczą. Ale czy są wystarczające? Zdaniem nauczycieli: nie.

Pensje nauczycieli wzrosną

Kuratoria oświaty zapowiadają podwyżki - od 1 stycznia 2019 r. o kolejne 5 procent, jest też mowa o dodatku 500 zł do pensji dla wyróżniających się pracowników. Nie jest to jednak propozycja zadowalająca nauczycieli, którzy twierdzą, że to zbyt mało. Swojemu niezadowoleniu dali wyraz w niedawnym proteście, który odbył się w Warszawie pod nazwą „Czerwona kartka dla minister Zalewskiej”.

Warto pamiętać, że praca nauczycieli to nie tylko uczenie w szkole. To też poświęcanie czasu w domu: na przygotowanie do lekcji, sprawdzanie testów i wiele innych. Trzeba mieć to na uwadze, gdy ferujemy wyroki dotyczące „krótkiego czasu pracy nauczycieli” czy „długich wakacji” (nauczyciele wracają do szkoły o wiele wcześniej niż uczniowie, by przygotować nadchodzący rok szkolny). A przecież w rękach nauczycieli leży los przyszłych pokoleń.

