Ile zebrano podczas 27. Finału WOŚP? Czy byłby kolejny Finał, gdyby Jurek nie wrócił? WOŚP 2019 - podsumowanie Finału [WIDEO]

- Rekordy są czymś, o co my nie do końca chcemy zabiegać. Na ten moment wiemy, że mamy kwotę zadeklarowaną na rachunku bankowym i nie ukrywam, że to jest dla nas duża radość. Czy będzie rekord? My chcemy zrobić dużo dobrego dla polskiej medycyny dziecięcej. Chcemy bardzo znacząco podnieść standard diagnostyki i opieki w tych 50. szpitalach dziecięcych. Im więcej będziemy mieli pieniędzy, tym więcej będziemy mogli zrobić - opowiada.

Krzysztof Dobies opowiedział nam o tym, jak cała sytuacja wpłynęła na Fundację. - Ten Finał był wyjątkowy. Pierwszy raz stało się tak, że w ciągu chwili z ogromnej euforii finałowego grania i niesamowitych, pozytywnych emocji, które prowadziły nas od rana przez niedzielny dzień, przeskoczyliśmy w momencie światełka do nieba i wiadomości o tym co stało się w Gdańsku, do zupełnie innego stanu. Tak na dobrą sprawę, ta sytuacja postawiła pod znakiem zapytania wszystko to, co przez ten cały dzień się działo. Wiedzieliśmy, że stan Pana Prezydenta jest bardzo ciężki. Mieliśmy kilka bardzo trudnych godzin, kiedy kończyliśmy Finał. Z jednej strony cieszyła nas kwota, cieszył nas wynik, rezultat całej akcji, ale straszliwym cieniem położyło się na tym co, to stało się w Gdańsku, a czego tak naprawdę tragiczny finał dotknął nas dzień później - oznajmia.

Rezygnacja Jurka

Tragiczna sytuacja, która wydarzyła się w Gdańsku spowodowała, że Jurek Owsiak postanowił zrezygnować z funkcji prezesa zarządu Fundacji WOŚP. Na szczęście pod wpływem setek tysięcy osób, które stanęły #MuremZaOwsiakiem, postanowił zmienić swoją decyzję.

Co by było, gdyby Jurka nie było?

Jurek Owsiak zmienił swoją decyzję i powrócił na stanowisko prezesa zarządu Fundacji. Zapytaliśmy Krzysztofa Dobiesa, jak wyglądałaby Fundacja, gdyby Jurek w ogóle by nie powrócił.

- Dla nas wszystkim ta decyzja była szokiem i nie ukrywam, że to był trudny moment dla Fundacji. Wiedzieliśmy, że Finał się odbył, zostały zebrane pieniądze, więc trzeba je będzie rozliczyć, trzeba będzie te środki wykorzystać zgodnie z tym, co obiecaliśmy Polakom prosząc o te pieniądze. Przez chwilę był taki moment, kiedy wszystko stanęło w miejscu, nie wiedzieliśmy co będzie działo się z Orkiestrą, jak to wszystko będzie wyglądało, co się zmieni - opowiada rzecznik prasowy WOŚP - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to jest ruch społeczny, który w pewnym monecie swojego życia zainicjował, uruchomił jeden facet. Swoją charyzmą, swoją umiejętnością pociągnięcia ludzi za sobą, swoją gigantyczną pracą, którą włożył w każdy jeden dzień działania i istnienia Fundacji. Prawdę powiedziawszy pod tym kątem wyobrazić sobie Orkiestrę taką, jak jest teraz, bez Jurka, nikt nie jest w stanie. My także jako zespół osób pracujących tutaj na co dzień, bardzo kibicowaliśmy i bardzo staraliśmy się tę decyzję Jurka zmienić. Każdy z nas doskonale rozumiał, czym się Jurek kierował, podejmując taką decyzję. Uczciwie przyjął na siebie odpowiedzialność za to, co się działo w Gdańsku. Bardzo się cieszymy, że Jurek zmienił swoją decyzję.

