Ile żyje mucha? Jak długo żyje muszka owocówka? Wyjaśniamy

Kto z nas nie spotkał się z drażniącą muchą w domu albo pokoju na wakacjach? Ten owad potrafi wybitnie denerwować i jest często bardzo trudny do wygonienia z naszego domostwa. Równie nieprzyjemne są tzw. muszki owocówki, zwane meszkami czy po prostu - muchami owocówkami. Takie owady pojawiają się często w upalne dni i jesienią. Bardzo szybko się rozmnażają i mogą przenosić groźne bakterie i wirusy. Jak się pozbyć owadów i ile one żyją?

Ile żyje mucha domowa?

Mucha domowa (musca domestica) należy do rzędu muchówek. Ten owad potrafi żyć nawet 28 dni, takie dane podaje Wikipedia, jeśli chodzi o samców.

Ile żyje mucha owocówka?

Muszka owocówka (Drosophila melanogaster) należy do rodzaju Drosophila ("Kochająca-rosę") i jest zaledwie jednym gatunkiem z... ponad 1500! Niewielu wie, że muszka owocówka to także wywilżna karłowata, drozofila karłówka, muszka owocowa, wywilżnia, wywilżanka, drozofila i octówka. Jej nazwa pochodzi od tego, że żywi się drożdżami żyjącymi na gnijących owocach. Ile żyje?

Stadium poczwarki trwa od 3 do 11 dni, w zależności od temperatury. Cały rozwój kończy się po ok. 8-14 dniach. Dorosłe owady potrafią żyć około dwóch tygodni (jeśli temperatura wynosi ok. 30 stopni Celsjusza).

Odpowiedź jest dosyć ciekawa - muszka żyje co prawda bardzo krótko, średnio 30 dni do maksymalnie 6 tygodni, ale za to ma bardzo krótki cykl rozrodczy. Od złożenia jajeczka do imago - dorosłego owada mija tylko 10 dni. Zważywszy na to, że samiczka jednego dnia może złożyć nawet do stu jajeczek, mamy prosty rachunek- tworzy się cała armia. Warunki do rozwoju muszek są do tego bardzo sprzyjające. -powiedział Piotr Sołkiewicz, z zamiłowania entomolog, prowadzący Centrum Edukacji Entomologicznej w Kielcach w wywiadzie dla Echa Dnia

Zobacz zabawny filmik o życiu muszki owocówki:

Jak pozbyć się muszki owocówki - oto sposoby na zlikwidowanie owadów:

Nie przetrzymuj zbyt długo owoców i ich resztek.

Wszystkie butelki po sokach należy umyć lub wyrzucić. Uwaga: owocówki lubią także piwo i wino. Pozostawione pod zlewem butelki z odrobiną piwa staną się dla nich siedliskiem.

Zrób pułapkę na muszki (niżej opisujemy, jak stworzyć dwa rodzaje pułapek)

Użyj suszarki. Skieruj gorący strumień powietrza na muszki - od razu zginą

Odkurz muszki - pamiętaj, aby potem szybko opróżnić worek

Poustawiaj w domu miętę albo olejek miętowy - muszki go nie lubią

Użyj specjalnej świecy do odstraszania owadów

Użyj specjalistycznych środków, jak pułapki, spraye i lepy, które można kupić w sklepach ogrodniczych

Umieść siatkę w oknie

Domowe pułapki na muszki owocówki

Pułapka numer jeden:

Do stworzenia takiej pułapki na owady będziecie potrzebować:

naczynia typu słoik

resztek po owocach (obierki jabłka, skórki czy przejrzałe owoce).

folii kuchennej

wykałaczki lub widelca

Sposób przygotowania:

Obierki lub owoce należy wsadzić do pojemnika i dodać do nich nieco wody. Całość trzeba przykryć szczelnie folią. Następnie w folii musimy zrobić małe dziurki, przez które muszki dostaną się do środka pułapki. Gdy już tam wejdą, nie będą mogły się wydostać. Kiedy już zgromadzi się tam sporo muszek - zawartość trzeba opróżnić a czynność powtórzyć tyle razy, żeby pozbyć się intruzów.

Pułapka numer dwa:

Do stworzenia tej pułapki będziemy potrzebować:

pojemnika

płynu do mycia naczyń

octu winnego

Sposób przygotowania:

Do słoika lub innego pojemnika dodaj płyn do mycia naczyń i ocet winny w jednakowych proporcjach. Taką mieszankę pozostaw na noc w kuchni czy pokoju, gdzie nagromadziły się muszki. Spowoduje to, że owady przylecą do pułapki i już z niej nie odlecą. Rano miksturę z owadami wylej do toalety i powtórz czynność aż pozbędziesz się intruzów.