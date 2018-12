Iluminacja świąteczna w Warszawie 2018. Tak wyglądają miliony lampek bez tłumów [ZDJĘCIA]

Główną osią zimowej iluminacji jest Trakt Królewski – od placu Zamkowego przez Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży i Aleje Ujazdowskie do Belwederu. Iluminacją zostały też rozświetlone Stare Miasto, Al. Jerozolimskie (od Dworca Centralnego do ronda Waszyngtona, wraz z mostem Poniatowskiego), al. Solidarności (od pl. Bankowego do pl. Wileńskiego wraz z mostem Śląsko-Dąbrowskim), plac Bankowy, ul. Marszałkowska (od ul. Królewskiej do pl. Konstytucji, wraz z placem), ul. Świętokrzyska (od ronda ONZ do ul. Marszałkowskiej), ul. Mokotowska i ul. Targowa. Gigantyczna choinka tradycyjnie stanęła na placu Zamkowym.

Iluminację świąteczną w Warszawie 2018/2019 będzie można oglądać, zapewne jak rok temu, do początku lutego.