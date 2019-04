Iluzjoniści, Warszawa 2019. Spektakularne magiczne show w Hali Torwar. Tak wygląda na żywo [ZDJĘCIA]

Iluzje, lewitacje, czytanie w myślach oraz znikanie, ale też sztuczki z udziałem publiczności - takich niesamowitych doświadczeń możecie spodziewać się po The Illusionists. Podczas tego wydarzenia w kilkadziesiąt minut zobaczycie, że to co niemożliwe - staje się możliwe.

Nie da się opisać emocji, jakie towarzyszą widzom podczas spektaklu podczas popisu ośmiu fenomenalnych (i wielokrotnie nagradzanych) magików. Każdy z bohaterów wyróżnia się niepowtarzalnym stylem i charyzmą, a także specjalizuje w konkretnych trikach. Dlatego The Illusionists Live to tak naprawdę osiem spektakli w jednym a konstrukcja show, jego scenariusz, różnorodność i oprawa wizualna sprawiają, że podczas wieczoru każdy (nawet największy sceptyk i malkontent!) otworzy usta ze zdumienia.

Chapeau bas dla reżyserów spektaklu i całej obsługi technicznej. Dzięki ciężkiej pracy zespołu liczącego w sumie kilkadziesiąt osób, widzowie wprowadzani są w nierealny świat. Przez inny wymiar prowadzą nas przedziwni i wyspecjalizowani w swoich fachach główni bohaterowie.

A są to:

Luis De Matos (Mistrz Magii) - prowadzący show,

James More (Mistrz Oszustwa),

Enzo (Niezapomniany),

Andrew Basso (Mistrz Ucieczek),

Yu Ho-Jin (Manipulator),

Kevin James (Wynalazca) oraz

Sos i Victoria (Mistrzowie Przeobrażeń).

Nie sposób napisać, który z pokazów, jest najlepszy. Każdy z nich zaskakuje. Nawet ci, którzy uznają się za ekspertów w dziedzinie magii i godzinami oglądają programy z instrukcjami jak wykonano daną sztuczkę, wyjdą z tego spektaklu usatysfakcjonowani. Nie będą się też nudzić dzieci - twórcy i realizatorzy sprytnie zadbali o to, żeby najmłodsi widzowie aktywnie uczestniczyli w show. Naprawdę. Wieczór z iluzjonistami z Brodway'u jest wart każdych pieniędzy. Tego doświadczenia nie da się opisać, ani przedstawić na zdjęciach - to po prostu trzeba przeżyć.

Po wizycie Davida Copperfielda w stolicy, w sali kongresowej, w 2001 roku i licznych popisach naszych rodzimych magików - The Illusionists show to dowód na to, że magia ma się dobrze a wykorzystanie nowych technologii w sztuce iluzji potrafi znacznie spotęgować zdziwienie publiczności. Cieszymy się, że producenci wysokobudżetowej i znanej na całym świecie produkcji zdecydowali się w końcu odwiedzić Warszawę.

ZDJĘCIA z pierwszego spektaklu The Illusionists Live 2019, 10 kwietnia w Warszawie, znajdziecie w galerii: