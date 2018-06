W ostatni weekend czerwca w stolicy odbędą się dziesiątki imprez, koncertów czy pikników, jak to zwykle w porze letniej. Wśród takiej liczby atrakcji niestety należy wybierać. Choć akurat 30 czerwca 2018 r. decyzja jest dość prosta. Bo czy można bowiem przegapić Imieniny Jana Kochanowskiego? Dalsza część artykułu poniżej.

Cykliczne świętowanie imienin wielkiego polskiego poety organizuje Biblioteka Narodowa. Ponownie swój udział w wydarzeniu zapowiedzieli uznani pisarze, poeci, ilustratorzy, literaturoznawcy i aktorzy. Wśród nich są Ernest Bryll, Jakub Żulczyk, Jacek Braciak, Andrzej Seweryn czy Paweł Sołtys/Pablopavo. Nie zabraknie też najciekawszych polskich wydawnictw, których książki kupicie w imieninowych cenach.Poza uczczeniem solenizanta, świętowanie na placu Krasińskich upłynie w duchu twórczości Zbigniewa Herberta. Osoba jednego z najważniejszych polskich poetów XX wieku zainspirowała rekordowo obszerny i interdyscyplinarny program Imienin. A znalazły się w nim m.in.: dyskusje o literaturze, spotkania z pisarzami, mecz poetycki, warsztat ilustratorski, koncerty czy dancingi. Co więcej, każdy gość napije i naje się do syta. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy.Piknik odbędzie 30 czerwca 2018 r. w pięknej przestrzeni Ogrodu Krasińskich i potrwa od godziny 11 do 23. Pełny program znajdziecie poniżej oraz na facebookowej stronieSCENA ZIELONA11:30-12:30Spotkanie z Ernestem Bryllem, laureatem Nagrody Literackiej m.st. Warszawy w kategorii Warszawski TwórcaProwadzi Grażyna Borkowska12:45-13:45Sztuka z fantazji i kamienia. O pisarzach i ich słabości do budynkówDyskusja z udziałem Tomasza Koniora i Filipa SpringeraProwadzi Bogusław Deptuła14:00-15:00Nie tylko piękna, czyli o literaturze zaangażowanejDyskusja z udziałem Wojciech Chmielewskiego, Zyty Rudzkiej i Jakuba ŻulczykaProwadzi Szymon Kloska15:15-16:15O Peerelu. Historie niekoniecznie znaneDyskusja z udziałem Aleksandry Boćkowskiej, Sławomira Kopera i Piotra NesterowiczaProwadzi Justyna Jaworska16:30-17:30Pan Cogito patrzy w lustro. O biografii Zbigniewa HerbertaSpotkanie z Andrzejem FranaszkiemProwadzi Magdalena Mikołajczuk (Program 1 Polskiego Radia)18:00-20:00Bardzo europejski Mecz poetyckiUczestniczą: Jacek Braciak, Anna Cieślak, Grzegorz Daukszewicz, Łukasz Garlicki, Aleksandra Justa, Rafał Królikowski, Izabela Kuna, Michał Meyer, Edyta Olszówka, Anna Seniuk, Andrzej Seweryn, Maria SewerynProwadzi Grzegorz Markowski20:00-21:00Pieśń świętojańska o SobótceMuzyka i wykonanie: Maryna CZespół w składzie: Paula Kinaszewska, Bartłomiej Woźniak, Hipolit Woźniak, Mateusz Wachowiak, Mateusz Woźniak21:00Dansing z Warszawską Orkiestrą SentymentalnąZespół w składzie: Gabriela Mościcka, Krzysztof Baranowski, Jakub Fedak, Radosław Mysłek, Kazimierz Nitkiewicz, Łukasz Owczynnikow, Mateusz RybickiSCENA ŻÓŁTA11:30-12:30Klub z Kawą nad KsiążkąSpotkanie z Magdaleną Tulli12:45-14:15Co bez przyjaciół za żywot? O korespondencji Zbigniewa Herberta z Wisławą SzymborskąSpotkanie z Ryszardem KrynickimListy poetów czytają Izabela Kuna i Piotr MachalicaProwadzi Joanna Orska15:00-16:30Slam poetyckiRejestracja uczestników: slam@worekkosci.pl16:45-17:45Improwizatorzy w OgrodzieKlub Komediowy feat. Zbigniew Herbert – spektakl teatralnySCENA NIEBIESKA11:30-12:30Spotkanie z Pawłem Sołtysem/Pablopavo, laureatem Nagrody Literackiej im. Marka NowakowskiegoProwadzi Dorota Gacek12:45-13:45Słowacki, kosmici i wygrane powstania. Jak pisarze zmyślają historię PolskiDyskusja z udziałem Agnieszki Haskiej, Łukasza Orbitowskiego i Krzysztof PiskorskiegoProwadzi Karolina Głowacka14:00-15:00Aktor głosu i dramat radiowy, czyli teatr według Zbigniewa HerbertaDyskusja z udziałem Grzegorza Damięckiego, Barbary Osterloff i Macieja WojtyszkoProwadzi Jan Bończa-Szabłowski15:15-16:15Poezja w świecie ciszy, czyli o wierszach w języku migowymPrezentacja wierszy i dyskusja z udziałem Olgi Bończyk, Iwony Cichosz i Bernarda KinowaProwadzi Grzegorz Markowski/ spotkanie tłumaczone na język migowy16:30-17:30Co po Herbercie? Subiektywne ABC najnowszej poezjiDyskusja z udziałem Julii Fiedorczuk, Anny Piwkowskiej i Szymona ŻuchowskiegoProwadzi Józef RuszarSCENA RÓŻOWA11:00-12:00Opowieści muzycznej treści. Koncert zespołu KwadrofonikZespół w składzie: Magdalena Kordylasińska, Miłosz Pękala, Emilia Sitarz, Bartek Wąsik12:30-13:30Jak (i czy warto) filozofować z dziećmi?Dyskusja z udziałem Ady Augustyniak, Łukasza Malinowskiego i Artura SzuttyProwadzi Beata Jewiarz13:30-14:30A dlaczego? Spontaniczne filozofowanie w praktyceProwadzi Grzegorz Kasdepke14:30-15:30Jak narysować kogoś, kto dużo myśli? Praktyczny warsztat ilustratorskiProwadzi Agata Dudek15:30-16:30Po co nam dizajn? Warsztat wokół stu polskich projektów (na sto lat niepodległości)Prowadzą Tymek Jezierski i Ewa Solarz16:30-18:30Jak zrobić własną książkę? Warsztat introligatorski z Oficyną Peryferie (nie tylko dla dzieci)Prowadzi Sylwia WalczowskaPAŁAC RZECZYPOSPOLITEJ11:00-19:00Pan Cogito w podróży. Pokaz rękopisów Zbigniewa Herberta19:00-20:00WieczorynkaMitologia dla dzieciTekst: Jarosław Mikołajewski, adaptacja i reżyseria: Tomasz Cyz, scenografia i kostiumy: Ola Gąsior, reż. świateł: Ewa Garniec, muzyka: Adam StrugObsada: Helena Ganjalyan, Mirosław Konarowski, Magdalena Kuta, Mateusz Łapka, Lidia Pronobis, Szymon RoszakPONADTO W PROGRAMIEod 11:00• Kiermasz książek• Spotkania z autorami przy ogrodowych stolikach• Wymienialnia Biblioteki Narodowej11:00-23:00Zbigniew Herbert we własnej osobie – instalacja dźwiękowa11:00-19:00I ty możesz zostać architektem – interaktywna instalacja Roberta Czajki11:00-17:00Twórcy kultury/twórcy niepodległości – gra terenowa/ rejestracja uczestników do 15:30