Imigranci w Warszawie. W kolejce do Polski czekają tysiące Hindusów, ale większość nie chce pracować

Nawet 25 tys. osób może oczekiwać na wystawienie wizy z prawem do pracy w Polsce przez ambasadę w New Delhi w Indiach - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej". Jednak według Ministerstwa Spraw Zagranicznych sprawa wygląda inaczej. \

- Od 1 stycznia do września 2018 roku złożono ponad 19.000 wniosków wizowych przez obywateli Indii, Nepalu, Bangladeszu, Sri Lanki i kilku innych państw świata. W tym jedynie ok. 8.000 były to wnioski o wydanie wiz krajowych uprawniających do podjęcia pracy - poinformował Artur Lompart, dyrektor biura rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Ministerstwo nie zauważyło zwiększonej liczby wniosków wizowych - utrzymuje się ona na podobnym poziomie, co w latach poprzednich. MSZ nie posiada informacji na temat ogólnej liczby wydanych zezwoleń na świadczenie pracy przez cudzoziemców, jednak urzędy konsularne w Indiach nie odnotowują tak dużego zainteresowania złożeniem wniosków wizowych w związku z zamiarem podjęcia pracy w Polsce.

Każda osoba, która ma zamiar złożyć wniosek wizowy zobowiązana jest do skorzystania z systemu rejestracji w ramach aplikacji e-konsulat. Wnioskodawca dokonuje wyboru daty wizyty w konsulacie oraz wypełnia stosowny wniosek wizowy. Osoby aplikujące napotykają jednak problemy w dostępie do wolnych terminów wizyt, ze względu na działalność nieuczciwych pośredników – obywateli państw swojego pochodzenia, którzy po zarejestrowaniu się w systemie (za pośrednictwem fałszywych kont i fałszywych wniosków) starają się odsprzedawać wolne miejsca osobom, które chcą zarejestrować się w systemie e-konsulat. Cena za wolny termin waha się często od 1 do 3 tys. euro. Rozwiązaniem ma stać się tzw. outsourcing wizowy – przyjmowaniem wniosków będą zajmować się firmy zewnętrzne działające w rożnych lokalizacjach.

W ostatnich miesiącach sporo osób pochodzenia indyjskiego pojawiło się m.in. w Warszawie. Pracują głównie w firmach zajmujących się przewozem osób oraz dostarczaniem jedzenia na wynos.